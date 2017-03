Flavio Darío Espinal reconoce hay demanda por la transparencia

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo admitió que en la sociedad dominicana hay una demanda legítima por la transparencia y el fin de la impunidad.



Flavio Darío Espinal dijo que el presidente de la República Danilo Medina es el primero que está consciente de esa realidad, y así lo manifestó en su discurso del pasado 27 de febrero cuando acudió al Congreso Nacional a depositar las memorias de las ejecutorias del Gobierno del 2016.



Espinal aseguró que el hecho de que una empresa como Odebrecht dijera ante jurisdicciones internacionales que había dado soborno en el país por 92 millones de dólares, está llamado a producir la reacción que se produjo.



Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto funcionario palaciego dijo que esas reacciones no se le pueden regatear a nadie.



Agregó que ninguna sociedad frente a una declaración de ese tipo se puede quedar pasiva, y por lo tanto eso hay que reconocerlo y no se puede evadir y tratar de que sea de otra manera.



Punta Catalina

Flavio Darío Espinal también advirtió que es de interés público la terminación de la central termoeléctrica de Punta Catalina.



“O sea, no tiene ningún sentido parar el proceso de construcción de esas plantas, si se toma en cuenta el interés general, el interés público, porque parar la construcción de esas plantas lo que va a provocar es que los costos se van a disparar”, declaró el funcionario.



Explicó que en la medida en que se pasa más tiempo en la construcción más se aumentan los costos, y por lo tanto desde el punto de vista del interés general lo que procede es terminar esas plantas.



“Eso no quiere decir que si surgiese algo en el informe de la comisión, no se tomen las medidas que hayan que tomar”, dijo.