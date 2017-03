Jossie Esteban vuelve, “pero con fuerza”

Después de 14 años sin grabar música fuera del panorama cristiano, el público se ha sorprendido al escuchar a Jossie Esteban en la radio nacional con la canción “Una sola noche”, manteniendo el mismo sabor que lo llevó al éxito en las décadas de los 80 y 90.



“Dicen que Jossie Esteban vuelve, pero yo no me he quitado, yo he estado siempre; lo que pasa es que estaba cantando música que edifica, música cristiana”, expresó el reconocido merenguero al iniciar su conversación con elCaribe, en su oficina de sus tres emisoras Súper Q y Pura Vida, que operan desde el edificio Boyero II de la avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo.



Su esposa, Mildred, fue la chispa que encendió esta nueva etapa que lo trae muy entusiasmado. “Ella me dijo: mira, podemos hacer esto (…), donde no van los pastores nosotros podemos llevar la palabra hasta allí. Y es lo que hemos hecho.



Hemos ido a diferentes lugares donde hay miles de personas”, expresó. Por ejemplo, hace poco estuvo en Puerto Gaitán, en Colombia, y en Puerto Rico, ambas presentaciones frente a más de 40 mil personas, donde pudo cantar sus temas cristianos y los seculares de buenos mensajes.



Pero entre los temas cristianos y los seculares, la unión está en los mensajes de amor y alegría como lo evidencia “Una sola noche”. “Yo diría que es una canción que describe las vivencias en las sociedades del mundo, no solamente en la dominicana. Habla sobre mantener el amor en una relación de pareja.



Hay muchas personas hoy en día, no importa la religión, que cuando se deja enfriar el amor entonces viene uno que exige más que el otro y ahí es que se dan los desacuerdos. Todos pasamos por eso, altas y bajas, como seres humanos que somos imperfectos”, reflexiona el intérprete.



“La canción tiene un mensaje positivo, del diario vivir para la calle, para que la gente reflexione que tenemos que buscar del Señor. Cuando tú conoces la biblia, tú tienes que llevarle una palabra a la gente, y eso es lo que estoy haciendo. Que reflexionen. Esto no se trata de religión, sino de relación con Dios”, agregó.



“Una Sola noche” forma parte del nuevo disco del destacado merenguero. Las letras, música y arreglos son de la autoría de Jossie Esteban, mientras que el video clip contó con la fotografía de su hijo, Stevenson Grullón, e ideas de su esposa Mildred. “Es decir que todos somos un conjunto, nosotros en la familia estamos haciendo algo para que la gente entienda que no solamente tenemos que estar metidos en la iglesia, porque si aprendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos es llevar el mensaje a la gente, tratando de ser inteligente, metiéndonos como oveja donde están los lobos”, sostuvo.



Contrario a su pensamiento que lo mantuvo alejado de los escenarios seculares por varios años, ahora Jossie Esteban trata de hacer cosas diferentes “sobre la base de lo que Dios le ha enseñado”. Entiende que llegó la hora de pasar menos tiempo dentro de las paredes de la iglesia y salir a ganar almas para el Señor. “De eso se trata todo esto…”, dijo.



Este disco es posible que lo active más en los escenarios populares, pero lo que más le interesa es el mensaje que le llega a la gente. “Quiero que la gente comprenda que hay un Dios bueno, que nos quiere y nos ama, que no importan las imperfecciones de nosotros. Él arregla todo, Dios arregla todo, cuando Él llega a ti tú comprendes que es diferente”.



Sostiene que no hay música secular, que lo que abunda en la industria son palabras que no edifican, pero que está tratando de llevar un tema con ricas melodías y con letras que la gente pueda entender.



Sobre la realidad del merengue, dijo que hay una nueva generación de exponentes que se ha dedicado a otra faceta que nada tiene que ver con el ritmo de la güira y la tambora, porque se le hace más fácil producirla y menos costosa para trascender como sucede en la música urbana.



“Le sale más fácil, pero están haciendo buenas cosas, dentro de eso van limpiando líricas, llega un momento que mejoran, porque lo hacían muchos en Puerto Rico, underground, lo hacía Daddy Yankee, Don Omar, lo hacía todo el mundo, pero ahora limpian sus letras y por eso han calado, y aquí también se están haciendo buenas cosas”, indicó Jossie Esteban.



Considera que si no hay relevos en el merengue, es porque pocos inversionistas quieran crear orquestas para poner talentos nuevos sobre los escenarios. “Es muy costoso todo lo que es producción y promoción, pero ya veremos en el camino si hay sustitución, si vienen nuevos exponentes”.



También afirma que para que el merengue esté en mejor posicionamiento, en las emisoras deben colocar más este género. “Nosotros ahora mismo estamos haciendo unas promociones. Por ejemplo, Súper Q 100.9 es una emisora urbana, pero ahí ya estamos reestructurando, hemos ido poniendo merengue, salsa, porque lo que Dios me ha dado ha sido por el merengue. Entonces mi esposa y yo pensamos que tengo que agradecerle al merengue, es de mi tierra, el merengue es de nosotros y tenemos que cuidarlo”, manifestó.



Mientras que a los cantantes urbanos les recomendó limpiar sus letras. Recordó que grabó el tema “Blanca”, en colaboración con Vico C, en un momento que estaba muy pegado en muchos países. “Grabamos ese tema y fue un exitazo en todos los lados. No es por jactancia ni por decirlo, pero el primer merenguero que se ligó a la onda urbana fui yo, el primer merenguero que rapeó fui yo”, recordó.



Y por supuesto, en ese estilo le gustaría navegar otra vez con cantantes urbanos dominicanos. “Claro que sí, no tengo objeción en ese sentido”, respondió. Reveló que su próximo disco también contiene piezas de Misael Mañón y Cristopher Valoy, hermano del maestro Ramón Orlando. “Son mensajes bonitos”, dijo. Aparte de “Una sola noche”, la producción incluye el tema “El loco”.l



Homenaje en Premios Soberano





Sobre el llamado que le hiciera el productor René Brea, hace varios años, para hacerle un reconocimiento en los Premios Soberano, Jossie Esteban reveló que lo rechazó porque sentía que en ese momento no estaba preparado para el homenaje, pero que ahora está abierto para recibir propuestas en ese sentido. Aseguró que su nuevo disco lo hizo con amor, con respeto y cariño, y que es su plataforma para poder predicar. “Si no voy con un propósito de Dios a los sitios mejor no canto”, dijo.



Contabiliza que entre discos seculares y cristianos tiene unas cuarenta producciones.

Jossie Esteban nació en La Vega. Fue canillita, limpiabotas, lechero, paletero, hasta que desde muy pequeño se apasionó por la música años. En San Francisco de Macorís se integró a un grupo que tocaba en un establecimiento de esa ciudad. Para ese entonces conoció a Alberto Martínez y recuerda que su primer sueldo, luego de cantar de gratis, fue cincuenta centavos.



Hace varios años regresó a la República Dominicana para hacerse cargo de las emisoras, junto a su esposa, con quien lleva tres décadas de matrimonio.