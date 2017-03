Juezas de las altas cortes recuerdan 75 aniversario del derecho al voto de la mujer

06/03/2017 11:52 AM - Libonny Pérez

Rememorando la lucha de al menos 250 mujeres que hace 75 años lograron el derecho al voto para la féminas, este lunes las magistradas que integran las altas cortes realizaron una ofrenda floral ante el Altar de la Patria.

La jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Martha Olga García, explicó que a pesar de los avances que ha logrado la mujer en puestos de importancia, requieren mayor participación.

“Las mujeres no tenemos puestos de dirección suficientemente poderosos y la mayoría de ellos se deben a que nos prestan un caballo: el caballo de los poderes de los maridos o de los familiares, porque sencillamente por derecho propio pocas mujeres van alcanzándolos”, expresó.

Destacó que quienes finalmente llegan al poder, entonces comienzan a ser muy cuestionadas porque “son independientes y pisan muy fuerte”.

“El problema está en que todavía, por más que veamos a los hombres defendiendo el derecho, no respetan el derecho de la mujer y éste debe ser respetado”, acotó.

De su lado, la presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, señaló que en el país no hay equidad de género, aunque reconoció algunos avances.

“Si se miran las Altas Cortes, en ninguna hay paridad de género. Hay mayoría de hombres y eso es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, no es porque no existan mujeres con condiciones para optar por esos puestos. Por ejemplo en la Suprema de 16 magistrados, sólo somos cinco mujeres”, detalló.

Además, al ser cuestionada sobre la participación de la mujer en hechos de corrupción, aclaró que la mujer no ha estado vinculada históricamente a hechos de corrupción de gran magnitud, “simplemente porque no ha tenido acceso a aquellos lugares, donde el que no tiene conciencia y el respeto que debe a la ciudadanía y a lo que administra. Simplemente como somos menos en esos lugares, somos menos vinculadas a la corrupción”, resaltó.

Con la entrega de la ofrenda floral, las convocantes procuran emular las luchas de las sufragistas en favor de la mujer, sobre todo en pos del derecho a elegir y ser electas, conquista que es exhibida por las mujeres como uno de los mayores logros de la vida democrática.

La actividad, forma parte de la programación que se tiene prevista en el mes de marzo por la celebración del Día Internacional de la Mujer.

En 1934 se organizó el Voto de Ensayo de la mujer dominicana y en esa oportunidad sufragaron 96 mil 424 mujeres. Seis años después, como parte de la continuidad de las luchas, se logró la aprobación de la Ley 390 sobre el Estatuto Jurídico de la Mujer, pero no fue sino hasta 1942 cuando se hizo realidad el derecho al voto de las féminas.