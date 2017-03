Promerica, Iberia y Visa lanzan tarjeta de crédito

06/03/2017 12:00 AM - El Caribe

En su afán de dar a sus clientes mayores beneficios, Grupo Promerica, junto a la aerolínea Iberia y Visa anunció la nueva tarjeta de crédito “Iberia Promerica”.



Con el mensaje “Más de lo que esperas es acercarte a tu Mundo”, forma parte del lanzamiento regional en ocho países: República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Ecuador.



“Con este producto ofrecemos más beneficios a aquellas personas que sienten una pasión por viajar, sabemos que emprender un viaje es una experiencia sin límites y por eso queremos que nuestros clientes no tengan límites al escoger su destino, acercándolos a vivir experiencias impresionantes alrededor del mundo” indicó Hampton Castillo, presidente ejecutivo de Banco Promerica.



Renata Rached de Oliveira, gerente del Programa Iberia Plus, expresó que “Iberia se enorgullece en asociarse con Grupo Promerica y Visa en esta tarjeta que facilitará los viajes a los clientes Promerica, dándoles la bienvenida a un mundo de grandes ventajas de las que ya se benefician millones de titulares Iberia Plus en todo el mundo”.