El Barcelona va tras un milagro ante el PSG

¿Se puede remontar un 4-0 en contra? Barcelona intentará hacerlo esta semana alentado por el majestuoso momento de Lionel Messi cuando enfrente al París Saint Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Barsa ha anotado al menos cinco goles en sus dos últimas salidas y Messi ha estado imparable desde la derrota ante los franceses, marcando seis goles en cuatro partidos y desplegando su mejor fútbol. De no remontar el marcador, será la primera vez que Barcelona no llega a los cuartos de final del torneo continental en casi una década.



“Será difícil, pero estamos convencidos de que podemos hacer un gran partido y ponernos nuevamente en carrera”, afirmó el técnico de Barcelona Luis Enrique. Otro equipo que necesitaría un milagro es Arsenal tras caer 5-1 en el duelo de ida ante Bayern de Múnich.



Los ingleses han sido eliminados en los octavos de final las últimas seis temporadas. De no sobrevivir, podría tambalearse el técnico Arsene Wenger.



El último campeón, Real Madrid, lleva una ventaja de 3-1 a Nápoles, donde enfrentará al Napoli, mientras que el Borussia de Dortmund recibe al Benfica, que ganó 1-0 el primer partido.



De su lado, Real Madrid viaja a Italia con un Cristiano Ronaldo descansado ya que no jugó el sábado contra Eibar.



El portugués necesita dos goles para llegar a los 100, algo que nadie ha logrado hasta ahora en la Champions League. Ha marcado cuatro tantos en sus últimos tres partidos.



Napoli espera que el holandés Dries Mertens no desaparezca como sucedió en el partido de ida. Mertens llegó a Madrid con 14 goles en sus últimos 11 encuentros, pero pasó inadvertido en el duelo. En el fin de semana Mertens volvió a mostrar un alto nivel, anotando los dos tantos en la victoria 2-1 sobre Roma, que marcha segundo en la liga italiana.