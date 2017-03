Donar sangre puede salvar vidas

Cuando donas sangre ayudas a mejorar la salud, y con ello a salvar la vida de personas que han perdido plasma; ya sea debido a un traumatismo, durante o después de una intervención quirúrgica o por el tratamiento de cánceres como la leucemia, ya que son situaciones en las que el paciente requiere transfusiones de sangre. Sin embargo, según la parte médica, en el país aún no existe una cultura para la donación.



La resistencia en la población para someterse a este procedimiento médico, según explica la presidenta de la Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil (Facci), Alexandra Matos de Purcell, se debe a la falta de una cultura para donar y al miedo provocado por los mitos.



Quizás alguna vez te dijeron que por ser mujer o tener tatuajes no puedes donar sangre, pero Matos de Purcell asegura que estas informaciones son solo mitos, porque “las mujeres creen que no pueden donar, pero sí pueden hacerlo hasta tres veces al año y los hombres cuatro, en un tiempo estimado de tres meses cada una”. En caso de haberse hecho tatuaje o piercing, aclara que el donante debe esperar al menos seis meses para la donación.



Matos de Purcell señala que en el país tienen que hacer campaña de concienciación sobre la donación de sangre voluntaria, para que todo el que tenga condiciones de salud pueda hacerlo, “hoy tú lo haces por una persona y mañana alguien lo hará por ti”, expresa la presidenta de la fundación.



Por ejemplo, en el caso del tratamiento de quimioterapia infantil, una de las consecuencias es que a los niños se les disminuyen los glóbulos rojos , glóbulos blanco y las plaquetas por lo que ellos necesitan transfusiones de sangre como un soporte para el tratamiento y su supervivencia.



De acuerdo con las estadísticas que maneja la fundación, se necesita un promedio de 20 unidades de sangre al mes. Anualmente se detectan de 90 a 100 casos de pacientes nuevos con este padecimiento, siendo la Leucemia el tipo de cáncer que más padecen los infantes.



Es por esto que surgió la campaña “Conviértete en un Hermano de Sangre de un niño con Cáncer”, la cual brinda la oportunidad de ayudar no solo a los niños con cáncer, sino a todos los que necesiten sangre en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.



El suministro de plaquetas y sangre constituye el principal tratamiento para combatir el cáncer en sus diferentes etapas. Es por esta razón que en el país se necesita sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de sangre, resalta Matos de Purcell.



Además, sostiene que los esfuerzos de captar donantes voluntarios, y la remodelación del banco de sangre del Robert Reid Cabral van dirigidos a ayudar a esos niños que vienen de todas partes del país, a quienes se les dificulta encontrar donantes de sangre a tiempo para salvar su vida; sumándole a esto que se trata de familias de escasos recursos económicos a quienes el hospital le suple la sangre de manera gratuita.

“Hacemos un llamado de solidaridad y compromiso por la vida de niños que nos necesitan. Donar sangre es un gran gesto de amor que puede tener un significado eterno”, dice Matos de Purcell.



¿Quiénes pueden donar sangre?



Según la Cruz Roja Dominicana, los donantes de sangre pueden ser voluntarios, de reposición o terapéuticos. No obstante, algunas veces una persona quiere donar sangre un par de semanas antes de someterse a una cirugía, para que su sangre esté disponible en caso de necesitar una transfusión, entonces se denomina donación autóloga. Cada unidad de sangre se degrada en componentes, como los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Una unidad de sangre entera, una vez que está separada, puede ser transfundida a varios pacientes, cada uno con diferentes necesidades.



Para garantizar aún más la seguridad del proceso de donación de sangre y del suministro de sangre disponible, los donantes de sangre voluntarios deben cumplir ciertos criterios, entre los que se incluyen los siguientes: tener 18 años de edad como mínimo y 65 como máximo, gozar de buena salud y pesar al menos 110 libras como mínimo.

Asistencia

El banco de sangre del Hospital Infantil Robert Read Cabral asiste a los niños de forma gratuita. Diariamente, los voluntarios donan de 15 a 20 personas y se necesitan alrededor de 30 unidades diarias.