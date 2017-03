Florida ya acoge a equipo de RD

Oficialmente, la República Dominicana ya está en Clásico. Ayer la selección criolla tuvo su primera práctica en la ciudad de Bradenton, Florida, donde iniciará un periplo en busca del segundo título mundial. Los entrenamientos fueron matizados por la buena noticia de que Adrian Beltré estará disponible para la primera ronda de la justa, cuyos encuentros del Grupo C arrancan este jueves.



Las prácticas se desarrollaron en la sede de los Piratas de Pittsburgh, en Bradenton, Florida, mismo escenario donde sostendrán un partido de exhibición mañana, a las 2:05 de la tarde en el LECOM Park de esta ciudad.



Antes, los dirigidos por Tony Peña se medirán a los Orioles en otro choque de preparación. Se celebrará la tarde de hoy martes (2:05 p.m.) en el Ed Smith Stadium de la ciudad de Sarasota, sede de entrenamientos del conjunto de Baltimore. La llegada de los criollos a las prácticas, que estuvieron abiertas al público en Bradenton, estuvo encabezada por Robinson Canó, José Bautista, José Reyes, Carlos Santana, Gregory Polanco, Starling Marte, Nelson Cruz, Manny Machado, Jean Segura, así como los lanzadores Carlos Martínez, Dellin Betances, Fernando Abad, Fernando Rodney, Héctor Neris y Hansel Robles, entre otros. “Listo para la acción”, escribió Bautista en su cuenta de twitter@joeybats19, acompañada de una foto en la que muestra tres pares de guantillas roja y azul con las siglas RD. La República Dominicana, que ganó de manera invicta (8-0) el Clásico Mundial de 2013, tendrá su primer encuentro ante Canadá este jueves a las siete de la noche en el Marlins Park de Miami, choque correspondiente al Grupo C, que reúne además, a las selecciones de Estados Unidos y Colombia. Durante el primer día de jornada, los jugadores recibieron la visita del ministro de Deportes, Danilo Díaz, quien estuvo acompañado del presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Héctor –Tito- Pereyra.



Beltré estará con RD



Las dudas de si Adrian Beltré jugaría en el Clásico fueron despejadas ayer mismo por el propio jugador.



El antesalista expresó que se siente mejor luego de sostener algunos partidos de exhibición con los Vigilantes de Texas, motivo que lo llevó a dar el “sí” con el conjunto criollo para la cita mundialista.



“Estaré disponible desde el primer juego”, dijo Beltré al portal de ESPN.com. “Estoy cómodo con la decisión. No he sentido incomodidad en estos partidos ni cuando corro o me muevo”. Beltré espera integrarse a sus demás compañeros entre esta noche y mañana en Bradenton, Florida. Adrian batalla con molestias en la pantorrilla izquierda. Participó apenas en su primer partido en la actual Liga del Cactus el viernes pasado, cuando jugó en tercera base y fue segundo en el orden al bate. El sábado jugó como bateador designado y el domingo descansó.