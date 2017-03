Martínez ligó tres hits y Nova frenó a los Yanquis

07/03/2017 12:00 AM - AP

Michael Martínez bateó tres imparables, incluido un doble, pero no pudo evitar la derrota (12-4) ayer de los Indios de Cleveland frente a los Cerveceros de Milwaukee en la pretemporada de las Grandes Ligas. Una escuadra divida de Cleveland recibió un feroz ataque de 13 hits de los Cerveceros, que no tuvieron la mejor salida de su abridor Matt Garza, pero que sí contó con el jonrón de tres carreras de Lucas Erceg. El dominicano José Ramírez se fue de 2-2, con dos carreras remolcadas. Uno de esos hits fue un doble. Nelly Rodríguez también dio doble y sencillo para los Indios, que tuvieron una tarde en blanco de Edwin Encarnación como bateador designado.



Piratas 13, Yanquis 1

Iván Nova se acreditó la primera victoria de la pretemporada después de trabajar tres entradas de un imparable para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a un triunfo 13-1 sobre los Yanquis de Nueva. Nova enfrentó a 14 bateadores y boleó a uno de ellos. Fue la octava victoria de los Piratas, que no contaron ayer con los dominicanos Starling Marte y Gregory Polanco, quienes se unieron al equipo quisqueyano que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol. Juan Nicasio hizo un relevo de una entrada y permitió dos sencillos.



Metros 8, Marlins 2

Juan Lagares y Amed Rosario dieron un sencillo cada uno y los Metros de Nueva York superaron con marcador de 8-2 a los Marlins de la Florida. El abridor de los Marlins fue Edison Vólquez, quien lanzó tres entradas y un tercio de dos imparables y una carrera. Recibió un jonrón solitario de Travis d’Arnaud.