Médicos advierten de paros en clínicas

La Asociación Dominicana de Clínicas Privadas (Andeclip) y el Colegio Médico Dominicano (CMD) están dispuestos a paralizar próximamente los servicios de salud en los centros privados. La razón tiene que ver con la posibilidad de que a los pacientes del régimen contributivo de salud se les coarte el derecho a elegir la clínica y el médico de preferencia en el proyecto de reforma de la Ley 87-01, de Seguridad Social, para dar paso al primer nivel de atención que promueve el Gobierno.



Y aunque este fue uno de los compromisos asumidos por los galenos cuando arribaron a un acuerdo que elevó sus salarios, ambas entidades se unificaron para apelar al diálogo con las autoridades, a fin de que el proyecto que, aún no ha llegado al Congreso, preserve el actual estado de cosas.



El presidente de Andeclip, Rafael Mena, reiteró ayer en rueda de prensa con la presencia del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que si no se llega a un acuerdo no descartan tomar medidas extremas como la paralización de los servicios en las clínicas, algo nunca visto en el país. “Siempre hay una primera vez”, dijo.



Mena expresó que lo que están denunciando es que al 35% de los trabajadores que contribuyen con el sistema se les estaría quitando el derecho de ir al médico y la clínica de su preferencia y les serían impuestos los profesionales que le asistirían, y de querer consultar con el especialista de confianza, tendrían que pagar aparte, porque el sistema no le cubriría.



Recordó que ya en el año 1999, Andeclip y el CMD se unificaron por la misma causa. “Esa ley, lo poco que tiene de democrática, como es la libre elección de los pacientes, se lo imprimió el CMD y Andeclip”. También rechazan que las clínicas sean condenadas por exigir a los pacientes no asegurados depositar una garantía económica al momento de ser ingresados en una clínica.

Adars y CMD vuelven hoy a la mesa del diálogo

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) y el CMD se reúnen hoy a las 12:00 del mediodía para retomar las negociaciones que buscan mejorar las condiciones contractuales de los galenos. Waldo Ariel Suero, resaltó que tras esa reunión, las sociedades médicas especializadas, Andeclip y el gremio que preside, evaluarán los pasos a seguir.