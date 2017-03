Ofrecen charla sobre la relación de parejas

07/03/2017 12:00 AM - Wendy Almonte

Santiago. “La relación de pareja que yo merezco tener” fue el título de la conferencia impartida por la psicología clínica y terapia sexual y de parejas Hayddé Domínguez. La conferencia se llevó a cabo en el el hotel Gran Almirante, y estuvo dirigida a parejas y a solteros interesados en conocer más de las variables que intervienen en una exitosa relación.



Domínguez expuso de forma integral los pilares principales sobre los cuales se sostiene este vínculo, tales como la comunicación, autoestima saludable, manejo de las diferencias, enfoque en las crisis, gerencia y empoderamiento del rol que le corresponde a cada integrante de la pareja y el aspecto sexualidad.



Explicó que los matrimonios y parejas en general atraviesan por diversas situaciones difíciles, para las cuales no han sido preparados, “ya que no nos educan para afrontar, sino para huir, para la agradabilidad, no para el pesar y los momentos malos”, y dijo que si algo sucede a menudo en la vida de pareja y sin buscarlo, es el conflicto.