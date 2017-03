Ricardo Arjona brinda adelanto de ‘Circo Soledad’

07/03/2017 12:00 AM - El Caribe

Después de su exitoso “Viaje” con más de dos millones de espectadores, Arjona vuelve a los escenarios con el disco Circo Soledad. El título de este álbum se lo dará a la gira que emprenderá, a mediados de este año, por Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos. Con la misma, después de 8 años regresará a Europa para cantar en ciudades como Londres, París, Madrid y Barcelona, entre otros. Este 10 de marzo será el lanzamiento mundial de “Ella”, el primer sencillo y video de la producción discográfica, Circo Soledad, que saldrá a la venta el 21 de abril. El CD cuenta con 14 temas inéditos grabados en Londres, New York, Miami, Nashville, Guatemala, Los Ángeles y Colombia.



Circo Soledad, calificado por el mismo Arjona como el mejor disco de su carrera, es un viaje por los sonidos, las letras y las historias. Los colores de los que se viste esta producción van desde el rock, donde se dejó cuidar por productores ingleses y el ingeniero de mezcla Michael Brauer, ingeniero de Rolling Stones, Cold Play, John Mayer y muchos más, hasta la balada que lo lleva a grabar en lugares como Inglaterra, New York, Nashville y países latinoamericanos como Guatemala y Colombia. “Jamás grabé en ningún lugar pretendiendo que ese lugar fuera el protagonista. Si esta producción me llevó a muchos países, productores, estudios y a algunos de los músicos más importantes del mundo fue por la pura necesidad de darle el color a cada canción que sentí que era el mejor y el más cómodo..”, dijo Ricardo Arjona.