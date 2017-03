Cedeño impulsa iniciativas para reducir desigualdad

08/03/2017 12:00 AM - El Caribe

La vicepresidenta Margarita Cedeño sostuvo que ha priorizado en su agenda la construcción del proyecto Ciudad Mujer, así como impulsar iniciativas para reducir la desigualdad salarial entre hombre y mujeres. Al hablar en el Salón Verde del Palacio Nacional, previo a la conferencia Transformación de la Realidad de la Mujer, a cargo de la especialista colombiana en desarrollo organizacional, Stybalitz Castellanos, invitada con motivo del Día Internacional de la Mujer, definió como extraordinario el proyecto que ha sido asumido por el presidente Danilo Medina para el bienestar de las féminas, en el cual estas tendrán todos los servicios.



“Este es un proyecto extraordinario que cambiará para siempre la forma en que las mujeres reciben el apoyo del Estado y de la sociedad civil para superar la discriminación de la que son objeto”, enfatizó.



Destacó que Ciudad Mujer es un sistema de servicios y protección de derechos ideal para que las féminas encuentren en un solo lugar todos los servicios del Estado que la mujer requiere para ejercer plenamente sus derechos. Asimismo, Cedeño dijo que no tiene ningún sentido que por cada cien pesos que gana el hombre, a la mujer solo se le pague 80, si ambos géneros realizan el mismo trabajo y con igual calidad.



Conferencia



Al dictar la conferencia Transformación de la Realidad de la Mujer, la experta Stybalitz Castellanos lamentó que 31 por ciento de las mujeres en América Latina (un tercio de la población total de la región) no reciben ingresos propios, lo que las hace vulnerablemente dependientes; mientras que en la República Dominicana el 50.6 por ciento de los asesinatos de mujeres son causados por sus parejas o exparejas. Manifestó que la violencia contra la mujer en la política no solo se da de hombre a mujer, sino también de mujer a mujer, por lo que llamó a ese género a unir sus esfuerzos en vez de dividirse.