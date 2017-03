Fausto Rey vuelve a los “Miércoles Bohemios”

08/03/2017 12:00 AM - El Caribe

“El Niche”, Fausto Rey, regresa al escenario del restaurante Millo By Rafa Rosario, en los “Miércoles Bohemios”. Las presentaciones del intérprete de “Es tu día feliz” arrancan esta noche, a partir de las 9:00 p.m., para celebrar el Día Internacional de la Mujer.



Fausto continuará en Millo by Rafa Rosario por los próximos tres miércoles, cada 15 días, adonde se han dado cita artistas de la talla de José Virgilio Peña Suazo, Sergio Vargas, Rafa Rosario, Yohana, Mabel de León y Jacqueline Estévez, entre otros.



Canciones como: “Todavía creo en el amor”, “Moriré sin ti”, “Sigo”, “No me busques”, “Te regalo mis sueños”, “Pecado Mortal”, “Historia mortal”, “Dame un chin” y “Serpiente sin cascabel”, entre otras, serán parte del repertorio del cantante que pasó a la historia dominicana por llenar el Estadio Olímpico.



La cartelera de Millo incluye, además, al “imitador de las estrellas”, Karlos Franco, quien se estará presentado el miércoles 15. Al igual que Fausto, agotará cuatro presentaciones cada 15 días. Los detalles de la plataforma musical fueron ofrecidos durante un encuentro con la prensa el pasado lunes, donde estuvieron presentes Fausto Rey, Karlos Franco y Rafa Rosario.