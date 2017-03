08/03/2017 12:00 AM - AP

George Michael murió por causas naturales como resultado de una enfermedad cardiaca y un hígado graso, informó el martes un forense británico. Darren Salter, principal forense del condado de Oxfordshire, en el sur de Inglaterra, dijo que una prueba post mortem concluyó que el cantante murió de una “miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso”.



La miocardiopatía dilatada es una enfermedad en la que el ventrículo izquierdo del corazón se estira y debilita por lo que se limita la capacidad del corazón para bombear sangre. La miocarditis es una inflamación del músculo cardiaco.



El cantautor y exintegrante de Wham! fue encontrado muerto en su casa de campo en Oxfordshire el 25 de diciembre a los 53 años. Una autopsia inicial no pudo determinar la causa del fallecimiento del cantante, que previamente tuvo problemas de salud y adicción a las drogas.



Salter dijo que como Michael murió de causas naturales, no se requiere una investigación forense posterior u otro tipo de pesquisas. En Gran Bretaña se realizan investigaciones para determinar las muertes inexplicadas. En un principio la policía tomó declaraciones a testigos para establecer los hechos en torno a la muerte de Michael, a la que calificaron como “inexplicada pero no sospechosa”.



Michael continuó con una carrera solista en la que cosechó múltiples éxitos incluyendo “Careless Whisper” y “Faith”, mientras que vendió más de 100 millones de discos en el mundo.