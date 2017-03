Latinoamericanas se manifiestan contra desigualdad de género

BUENOS AIRES (AP) — Miles de latinoamericanas se manifestaban en el Día Internacional de la Mujer contra la violencia y el trato desigual y con la frustración de ver que, pese a su lucha, la desigualdad de género no ha mermado.

La jornada de protesta del miércoles está signada por marchas y un paro femenino de actividades en distintos países.

Amnistía Internacional denunció que en el continente americano se registran al menos 12 feminicidios por día. "Fueron pocos los avances de los Estados para atajar la violencia contra mujeres y niñas", señaló la organización humanitaria en un informe sobre la situación de las mujeres en 2016.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio libertad a las funcionarias que deseen unirse a la huelga internacional de mujeres. El 56,8% del plantel de ese organismo es femenino.

Según la OEA, aunque en el continente americano se han logrado avances significativos en los últimos años "aún existen cifras inaceptables de feminicidios, de violencia doméstica, de discriminación y precariedad laboral".

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados a "reafirmar su compromiso con la igualdad de género".

"En Estados Unidos, en promedio, a las mujeres afrodescendientes se les paga sólo 64 centavos y a las latinoamericanas sólo 54 centavos por cada dólar que gana un hombre" y "en Brasil mientras que las mujeres ganan un salario promedio de 430 dólares en comparación con 610 de los hombres, las mujeres afrodescendientes son las menos pagadas, con 315", indicó la CIDH.

En Argentina, donde en los últimos dos años la asociación civil "Ni una menos" ha reunido a miles de personas en contra de la violencia de género, mujeres de distintos ámbitos cumplieron un paro parcial de actividades a partir del mediodía y protagonizaron "ruidazos" en la vía pública.

"¡Se va a acabar, se va a acabar, que nos maten a una más!", gritaron a coro más de un centenar de trabajadoras bancarias en el centro de Buenos Aires. Unos pocos colegas masculinos acompañaron la protesta.

"Los brazos no se tienen que cruzar", dijo a The Associated Press la empleada administrativa Silvina Albornoz, de 56 años.

En decenas de ciudades argentinas están convocadas marchas. En Buenos Aires la jornada de protesta culminará con una movilización a la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno.

Argentina registró 290 feminicidios en 2016, la cifra más alta de los últimos tres años, según la asociación civil La Casa del Encuentro. En promedio se comete un feminicidio cada 30 horas.

Al grito de "Ni una menos, vivas nos queremos" decenas de mujeres se manifestaron en varios puntos de Caracas. Entre carteles en los que se leía "No más sangre de mujeres en sus puños" un grupo de mujeres, algunas de ellas con los rostros cubiertos con máscaras de animales, realizaron una concentración frente a una de las sedes de la Fiscalía General para protestar por el tratamiento que dan las autoridades a las mujeres golpeadas.

"Si uno no viene prácticamente desangrándose no somos atendidas", dijo a AP Acaida Orozco, defensora de los derechos de la mujer. "Los fiscales no atienden los casos de violencia de género", agregó.

En tanto, un grupo de seguidoras del gobierno de Nicolás Maduro realizó una marcha para acompañar el traslado al Panteón Nacional de los restos simbólicos de Hipólita, una esclava negra que fue nodriza del libertador Simón Bolívar; Matea, otra esclava negra que fue empleada doméstica de la familia de Bolívar, y la líder indígena Apacuana.

La líder feminista paraguaya Mirta Moragas dijo a periodistas que en su país las mujeres paran porque "en enero y febrero de este año fueron asesinadas 14 mujeres". De acuerdo con datos policiales entre 2011 a 2014 hubo 75 feminicidios en Paraguay y 79% de las víctimas murió a manos de sus novios, esposos o exparejas.

En tanto, en diversas ciudades ecuatorianas cientos de mujeres se movilizaron portando carteles en los que se leía "Los espacios son públicos, mi cuerpo no" y "Nací mujer, no quiero morir por serlo".