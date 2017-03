Maestros quieren aumento ahora y no en agosto

Manotazos, abucheos y combativas consignas matizaron la asamblea celebrada ayer por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la que el Comité Ejecutivo Nacional se proponía informar a sus dirigentes los alcances del acuerdo arribado con el Ministerio de Educación. La concurrida actividad, celebrada en el Club Mauricio Báez, del Distrito Nacional, con la presencia de representantes del magisterio de las 155 seccionales que componen el gremio en todo el país, estuvo incidentada de principio a fin por el pedido de los profesores de que el aumento de 10 por ciento se aplique el próximo mes y no en agosto como plantean las autoridades.



Franco de los Santos, coordinador de la comisión de Bienestar Magisterial, que tuvo la responsabilidad de negociar con las autoridades desde el pasado 15 de febrero, fue interrumpido una y otra vez por las gradas, cuando intentaba comunicar los otros puntos concertados durante las siete sesiones de trabajo celebradas, al grito de: “No queremos cuento, queremos nuestro aumento”, “ADP, ADP, a las calles otra vez” y “Si no resuelven que se vayan”.



De los Santos dijo que la comisión hizo lo indecible para avanzar en el tema del salario, y que sus pares deberán aceptar la decisión aprobada el pasado lunes por la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, conforme lo establecen los estatutos del sindicato, “gústele a quien le guste”.



Esto no hizo más que caldear los ánimos de algunos de los asistentes que bajaron de las gradas y se colocaron en el centro del local, llevando al maestro de ceremonias a pedir varias veces a los “anarquistas” volver a sus asientos y no querer imponer su agenda en la actividad. Este llamado tampoco logró contener la indignación de los profesores que se lanzaron en masa al centro a protestar y vociferar consignas como: “fuera los traidores”.



Cuando el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, intentó hacer uso de la palabra para calmar a la masa, fue interrumpido por un abucheo colectivo y fue entonces cuando se produjo un altercado, en donde algunos profesores se manotearon, intentando acercarse para insultar al líder gremial. En ese momento, Hidalgo anunció que se dejaba convocado el Pleno Nacional de Dirigentes y pidió que se tocara el Himno Nacional para poner punto final a la asamblea.



Posteriormente, Hidalgo explicó a los miembros de la prensa que el acuerdo aún no ha sido rubricado con el ministro de Educación, Andrés Navarro, y que esta misma semana le propondrán que el aumento se aplique antes de agosto y sea retroactivo al mes de abril, mayo o junio.



“En el día de hoy le vamos a comunicar al Ministerio de Educación nuestra decisión de aceptar el 10% y definir a partir de qué mes se va a incrementar y para que sea retroactivo”.



Acuerdo implica RD$7 mil millones



Asimismo, Hidalgo dijo que este ha sido el mejor acuerdo logrado en 46 años de existencia del gremio, el cual implica la erogación de más de RD$7 mil millones. Dijo que entre los logros en la mesa de la “Dignificación Magisterial” están la mejoría en el almuerzo y desayuno escolar; terminación de las escuelas que tienen meses paralizadas; evaluación del desempeño, computadora para los estudiantes y maestros; los talleristas que servirán de apoyo en la jornada extendida; pago a los suplidores, entre otras reivindicaciones.

Corriente Juan P. Duarte no firmará el acuerdo

La corriente magisterial Juan Pablo Duarte informó que no firmará el acuerdo y que impulsará la movilización de la ADP si el aumento no se produce ya. “El reajuste salarial debe ser efectivo a partir de la fecha de hoy y no dentro de seis meses como están proponiendo las autoridades del Minerd. Esta decisión es una burla oficial al magisterio, pues nada le impide al Gobierno aplicarlo a partir de ahora mismo, si se disponea mejorar sus mecanismos de compras y contrataciones evitando la corrupción en el Minerd”.

Además del aumento habrá otros incentivos

El acuerdo también contempla la evaluación por desempeño a partir de enero de 2018, que supone unos incentivos que van entre un 17 a un 32% y hacer los planes de mejora y capacitación acorde a los resultados; la igualación de tandas; la procura de un decreto que aumente las pensiones y jubilaciones; la mejoría de los servicios del Semmay suplir los talleristas que se demandan en la tanda extendida a través de los acuerdos arribados entre el Minerd y los ministerios de Deportes, Cultura y la Federación de Municipios.