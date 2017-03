"Es insostenible lo que está pasando en las campañas electorales en cuanto a la cantidad y al uso que se le está dando al dinero, la gente ya no cree en los partidos y por eso es de gran importancia que no termine el 2017 sin que República Dominicana cuente con un marco legal que regule a las organizaciones políticas y que establezca parámetros más equitativos para todos".

Esas son las conclusiones de Marius de León, miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, sobre la necesidad de que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo y las organizaciones políticas discutan y consensue un proyecto que sea viable y ponga la casa en orden en materia electoral.

"Estamos en el momento más álgido de la política dominicana, la sociedad nos exige un cambio y debemos buscar la forma en que esa sociedad cree en la partidocracia. Es increíble que este proyecto en más de 15 años no se haya podido consensuar ni aprobar, estamos inmersos en una discusión sobre temas casi irrelevantes y esto no representa el nivel aspiracional de la gente", comentó De León en su participación #EnTertulia, celebrado ayer en el restaurante Millo by Rafa Rosario.

El funcionario entiende que este es el momento para aprobar la Ley de Partidos: "No hay vuelta atrás, hay voluntad para lograr una ley que responda a las aspiraciones ciudadanas, en el que se establezca un monto máximo de los recursos que se están manejando en las campañas electorales y que los partidos abran los libros contables para que la sociedad conozca cómo se recaudó ese dinero, su procedencia y cómo se gasta", indica una nota de prensa.

Otro aspecto importante –de acuerdo a De León– que debe establecer esta nueva ley es el uso de los medios de comunicación: "Tiene que haber una igualdad de condiciones en términos del posicionamiento o de la colocación de los candidatos en una campaña" para que todos compitan en un proceso equitativo.

Estos son solo algunos de los elementos que mantienen enfrentados, principalmente, a los partidos mayoritarios, que en los últimos 15 años no han podido acordar una pieza legislativa que permita la aprobación de la ley. Marius de León citó la celebración de las primarias internas –o de la convención– la cual propone que deben llevarse a cabo de manera simultánea,"porque así eliminamos cualquier duda en la gente de que un partido pueda incidir en las elecciones internas de otra organización".

Hay quienes entienden que una Ley de Partidos no será suficiente para cambiar la naturaleza –que es parte de la cultura– de los políticos, que se niegan a ser más transparentes o a abolir el clientelismo.

"Siempre surgen aprehensiones ante cualquier cambio, si nosotros asumimos con responsabilidad este proyecto y lo hacemos bien, si se modela una actitud positiva, la gente entiende que uno tiene la capacidad para impulsar el crecimiento, el desarrollo y la institucionalidad del país", concluyó Marius de León.