Mujeres que brillan en el arte y el espectáculo

A través de los años, la mujer ha ido abriéndose camino en la sociedad y ejerciendo funciones que en épocas pasadas se creía que solo podían realizar los hombres.

Catalogada como “el sexo débil”, la mujer se ha hecho espacio en todos los renglones, en especial el espectáculo; demostrando su poder y su habilidad. A pesar de que aún falta mucho por reconocer, son latentes los méritos femeninos en el entretenimiento.



Hoy en el día Internacional de la Mujer, citamos algunas féminas que son emprendedoras, preparadas y “mueven” el espectáculo con sus logros y aportes diariamente en sus diferentes áreas, como, por ejemplo, la actriz Zoe Saldaña, quien a través del cine, ha puesto en alto su origen dominicano en plazas internacionales; al igual que la violinista Aisha Syed, quien lleva su música más allá de las fronteras de su patria.



La televisión local condensa un número significativo de mujeres que realizan un trabajo digno de admiración. Ejemplo de esto es la comunicadora Jatnna Tavárez, quien con una trayectoria impecable en los medios de comunicación ha dado cátedra para mantener un espacio televisivo sin caer en lo vulgar.



Milagros Germán, además, dignifica el desarrollo y crecimiento del talento femenino en el país. Actualmente, su otra faceta como actriz la lleva a Bellas Artes dentro del elenco de la obra Malas, junto a otras figura que también dinamiza la industria del entretenimiento, Luz García. Esta vegana se mantiene con su programa “Noche de Luz”. Además de la televisión, ha pasado por el cine, la radio y por el teatro en varias ocasiones. Por otro lado, tenemos a Hony Estrella, quien puede ser considerada como una de las comunicadoras más carismática y completas de su generación; hace radio, televisión, teatro, animación, canta, baila y es madre al mismo tiempo. Así como Mariasela Álvarez o Pamela Sued, la presentadora de los Premios Soberano 2017, quienes actualmente mantienen dos de los espacios más novedosos y dinámicos de la televisión dominicana. En la lista de “mujeres revolucionarias” está Nashla Bogaert. Con una visión clara de sus metas, la actriz dejó la televisión para dedicarse al cine. Puso su propia empresa y ya está a ley de días para estrenar su primera película Reinbou. Nashla es considerada como una de las mejores actrices dominicanas.



Otra que es la reina en su área es la comediante Cheddy García. Realizó su despegue en el humor y no ha parado más. Cheddy sabe cómo convertir cualquier situación en una parodia. Pocas veces se sabe cuándo habla en serio. Es la figura femenina más cotizada en el cine local, además de su participación en dos espacios televisivos (Más Roberto y Bien de Bien).



En la música, Milly Quezada y la “Diva del Merengue”, Miriam Cruz, han demostrado que mueven, además del escenario, el espectáculo completo.



Miriam no solo es la más activa de las representantes femeninas del merengue en la actualidad, sino también una sólida competencia de los merengueros en general. Hace cinco años Miriam Cruz se concentró en mantener el éxito de su carrera, y no se ha detenido.



Una reina indiscutible es la Gran Soberana del 2016, Fefita La Grande, quien también ha caminado por el cine nacional. Su larga trayectoria en la música típica fue coronada como la “Gran Soberana”.



Y hablando de Soberano, no se puede olvidar Edilenia Tatuk. Productora en varias ocasiones del galardón más importante de la República Dominicana,,Tactuk puso en marcha su propio proyecto, Imaginativa, con el fin de unir canales, figuras y productores y llevarlos a utilizar un mismo escenario para realizar sus programas.



El teatro no está exento de la fuerte presencia de la mujer. De las puestas en escenas del 2016, Carlota Carretero y Elvira Taveras protagonizaron dos de las más sonadas, “El último instante” y “Juicio a una Zorra”, respectivamente. Ambas nominadas como obra y actriz del año al Premio Soberano. En el extranjero, hay muchas figuras ejemplares como Mariela Encarnación, Charytín Goico, Clarissa Molina y Francisca Lachapel, entre otras.