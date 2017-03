El orgullo patrio motivó a Beltré jugar en el Clásico

Para el dominicano Adrian Beltré, el Clásico Mundial del Béisbol es más que un juego. Es un motivo de orgullo. Y, finalmente, Beltré tendrá la oportunidad de ser miembro de los campeones defensores, la República Dominicana, en el Clásico de este año. Su plan era disputar un juego más de los entrenamientos primaverales con los Vigilantes de Texas el lunes, pasar el martes trabajando bajo la mirada de los entrenadores del equipo y volar hoy a Miami para unirse al equipo dominicano para su primer juego del torneo mañana contra Canadá.

“Obviamente, quiero jugar por mi país”, dijo Beltré. “Quiero ayudar a repetir lo que se logró en el 2013. Las últimas dos veces me lesioné y no pude jugar”.



Cuánto terminará jugando Beltré es algo que está por verse. Pero estará allí, uniformado, en el dugout, como una pieza más de su selección.



El veterano también sabe muy bien que una vez concluya el Clásico, será importante que esté saludable y listo para jugar con la organización de los Vigilantes su temporada número 20 en el béisbol de las Grandes Ligas.



Beltré, después de todo, cumplirá 38 años el 7 de abril.



El tercera base necesita 58 hits para convertirse en el miembro 31 del club de los 3.000 imparables en las Grandes Ligas, pero a su carrera todavía le falta algo importante: ganar la Serie Mundial.



“Eso es lo que me mantiene activo”, dijo Beltré. “He tenido una carrera decente. He logrado un par de cosas. He ganado buen dinero. Pero quiero ser campeón. Eso es lo que me motiva. Hemos estado cerca, muy cerca”.



Tan cerca como perder la Serie Mundial del 2011 en siete juegos contra los Cardenales, un enfrentamiento en el que cayeron los Rangers en los últimos dos partidos, incluida una derrota por 10-9 en 11 innings en el encuentro número seis.



“Todavía no he terminado una temporada en lo más alto”, dijo Beltré. “Mi ventana se está cerrando. Estoy bastante seguro de que si ganamos este año será mucho más fácil para mí irme a la casa a disfrutar de mis hijos. Pero por ahora es difícil marcharme, porque no he conseguido la victoria que quiero”.



Ese reto no comenzará hasta abril. Por ahora, el enfoque está puesto en el Clásico y en la pantorrilla izquierda de Beltré, quien por eso decidió quedarse con los Vigilantes hasta la víspera de ese primer partido de la República Dominicana en vez de unirse al equipo para sus juegos de exhibición.



“Quiero quedarme aquí todo lo que pueda y recibir más tratamiento”, dijo Beltré. “Hablé con Moisés (Alou, el gerente general de la selección dominicana) para decirle exactamente lo que iba a hacer”.



Una vez llegue a Miami, Beltré expresó que no hay promesas.



“Aunque voy a ir y voy a estar preparado para jugar en la primera ronda, eso no significa que tenga que estar en el lineup”, dijo. “Tenemos muchos jugadores buenos en el equipo. Voy a ser uno de ellos y espero poder contribuir”.



Si Beltré está saludable, tengan por seguro que aportará. Viene de una temporada en la que promedió .300 con el madero, 32 cuadrangulares y 104 carreras empujadas, además de conquistar el Guante de Oro en la Liga Americana como antesalista.



Y además, tendrá la motivación especial de poder vestir el uniforme de la República Dominicana.



“Estoy orgulloso de ser dominicano”, dijo el antesalista dominicano. “Me enorgullece representar a mi país. Disfruto jugar a la pelota, y poder hacerlo para la gente que está allá en casa es especial. Sabemos que la gente en la República Dominicana nos apoya. Están orgullosos (del título del 2013)”.



Fue un torneo que Beltré tuvo que ver desde lejos. Esta vez, sin embargo, estará uniformado, como uno de los jugadores que representarán a su país.



Esta vez, un título de la República Dominicana tendría aun más valor para Beltré.

Porque esta vez, podrá ayudar a alcanzarlo.