Patricia Matos: “La mujer aún tiene grandes dasafíos”

Nacida en Santo Domingo, es la menor de sus hermanos. Con una acentuada vocación de servir y de instruir. En su agenda los proyectos florecen como un jardín en primavera y no desmaya hasta concretarlos. Y no bien concluyen unos cuando ya inicia otros. Literalmente no se detiene. Nos referimos a Patricia Matos, una mujer fuera de serie, madre de Diego (20) y Georgina (14), que se las ingenia para “extender” las horas del día y poder cumplir con sus responsabilidades en el desempeño de múltiples funciones, todas ligadas al sector educativo. Sin descuidar lo que es su verdadero pilar: su familia.



Licenciada en Educación, con una Maestría en Formación de Formadores por la Universidad de Barcelona, España, es la decana de la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); asesora educativa para el INSUDE (Instituto Superior para la Defensa Juan Pablo Duarte y Diez) y docente por más de 20 años. Ha sido consultora en diversos proyectos relacionados al sector educativo.



Docente universitaria (desde 2005), se dedica a formar maestros en diferentes universidades del país a la vez de participar de manera activa en la reformulación de los planes de estudio para la formación docente.



Esta mujer nos ha inspirado un diálogo a propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, el cual compartirnos con los lectores de elCaribe.



En sentido general, ¿ cómo califica el avance alcanzado por la mujer en las últimas décadas?

La mujer ha ido logrando grandes avances. Miramos hacia atrás y veíamos a una mujer ama de casa, cuidadora de sus hijos, y hoy vemos a una mujer luchadora, que lleva el sustento a su hogar y que ocupa posiciones importantes en diferentes sectores.



Esto nos demuestra el gran avance alcanzado. Pero aún tenemos grandes desafíos, principalmente en el área de la educación. De la educación dependerá su participación económica, su poder adquisitivo, los hijos que tenga y el bienestar futuro que le espera. Una mujer con educación desarrolla su autoconfianza, conoce sus deberes y derechos y vive una vida mucho más plena. “No existe peor amenaza para la salud de la mujer y de la familia que la ignorancia; y la mejor medicina preventiva es la educación”. dice la Organización Panamericana para la Salud, 1984.



¿Considera que sus logros van acorde con su esfuerzo?

Entiendo que sí. La mujer ha ido obteniendo logros sociales, intelectuales, culturales, políticos y económicos conseguidos precisamente con sus luchas.



En el sector educativo, ¿ cómo define el rol de la mujer, desde abajo hacia arriba?

A pesar de que a principios del siglo XX la mujer empieza a tener una limitada participación, sobre todo en el magisterio y en la vida intelectual, la realidad actual es que la mujer ocupa un papel muy importante en el sector educativo. Las estadísticas demuestran que altos porcentajes de maestras en las aulas, son mujeres.



Según la Revista Iberoamericana en su edición número 6, dedicada especialmente al tema de igualdad de género, informaciones provenientes de los distintos países confirman que la docencia es una profesión mayoritariamente femenina, excepto en las escuelas técnicas y en la universidad. Ellas representan la casi totalidad de los docentes en el nivel preescolar, tres cuartos en la escuela primaria, la mitad en la enseñanza secundaria y una minoría en la educación superior.

En nuestro país, y según estadísticas ofrecidas por el MESCYT, una de las carreras con mayor porcentaje de matrícula femenina es educación.



¿Cuáles aportes destaca en el sector educativo que puedan considerarse méritos propios de la mujer?

Grandes métodos de enseñanza fueron aportes de grandes maestras. Mujeres que se esforzaron, que se dedicaron a investigar para dejar sentadas las bases de la pedagogía. María Montessori, las hermanas Aggazi, Hellen Keller, entre otras, en el contexto internacional; y en nuestro país: Socorro Sánchez, quien fundó en Santiago de los Caballeros el Colegio Corazón de María, y luego en la capital el Colegio La Altagracia, convertido más tarde en la Escuela Superior de Señoritas.



Salomé Ureña, quien instituyó en el país el primer centro femenino de enseñanza superior, llamado Instituto de Señoritas. En este instituto obtuvieron su diploma las primeras maestras normales.



Ercilia Pepín, quien realizó cambios significativos en el Sistema Educativo de la época, reformando el programa oficial de las escuelas primarias, agregando asignaturas como: el Dibujo, Trabajos Manuales, Geografía Evolutiva, Cantos Coreados y Manejo de Globo y Mapas.



Instituyó el desayuno escolar, dotó de laboratorio el plantel donde trabajaba e impuso el uniforme para los escolares. Fomentó el respeto al Himno Nacional cuando este era interpretado.



Urania Montás, creadora de la República Escolar, en la que las alumnas vivían todo lo relativo a la organización de la República, con sus respectivas cámaras y el sistema de votación para la elección de sus miembros, y cuyo objetivo era enseñar a la juventud cómo se organizaba la democracia. Y así muchas más que vivieron su profesión de maestras.



¿Establece diferencias entre el hombre y la mujer en cuanto a sus habilidades capacidades, oportunidades y formación?

En cuanto a capacidades, habilidades y formación entiendo que no hay diferencias. Las aulas de las universidades, los institutos y demás centros educativos están mayoritariamente ocupadas por mujeres. Ya tenemos mujeres pilotos, astronautas, conductoras. Esto nos demuestra sus capacidades y su deseo de formarse. En cuanto a oportunidades, cada día más mujeres ocupan más y mejores puestos laborales directivos en empresas privadas, sin embargo, en las posiciones públicas no podemos decir lo mismo. Aun no alcanzamos el porcentaje igualitario de representantes femeninas en cargos públicos.



¿Cree que la mujer sabe aprovechar más las oportunidades que se le presentan en el plano profesional?

Pienso que tanto el hombre como la mujer tienen la capacidad para aprovechar las oportunidades incontables que se le presentan en el plano profesional. Indistintamente del sexo, el miedo a los riesgos es el factor fundamental que impide aprovechar las oportunidades.



¿Qué le falta a la mujer por potencializar?

Su empoderamiento en la dimensión de tomar conciencia del poder individual y colectivo que tenemos las mujeres y aumentar nuestra participación en la toma de decisiones.



¿Qué mensaje desea llevar a la mujer en su día?

Que la base fundamental para el desarrollo es la educación. Que se eduque, que despierte a la realidad de que ella es capaz de realizar grandes cosas. Que su misión en la sociedad va más allá de cuidar su hogar y las labores familiares. Tenemos grandes capacidades y podemos aportar para construir una mejor sociedad.