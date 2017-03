Rafely: “Nunca debí irme de Los Hermanos Rosario”

Como reza el refrán: “El buen hijo a su casa vuelve”. Rafely Rosario ha regresado a la agrupación que lidera su padre, Los Hermanos Rosario, una orquesta de la que dice “nunca debí irme”. “A veces uno se deja llevar de la gente... en todos los lugares me decían que tú esto, que tú lo otro (animándolo a emprender una carrera como solista). Me arrepentí hace tiempo, pero el pasado 31 de diciembre, en un show en La Romana, dije: yo vuelvo a Los Rosario”, expresó Rafely en una entrevista telefónica con elCaribe.



Para el joven cantante, este regreso representa unión, tranquilidad espiritual, sobre todo, y familiaridad. “Honra a tu padre y a tu madre. Son palabras bíblicas muy profundas y que he ido entendiendo al pasar el tiempo. Nosotros como jóvenes cometemos errores, como hijos también. Yo lo que quiero ser es un mejor ser humano y un mejor hijo”, expresó al agradecer a su papá y a sus tíos René Solís, Tony y Luis. También valoró el respaldo de los músicos de Los Hermanos Rosario y, por supuesto, a su pareja Magnolia Casse. “Ha sido vital el apoyo de Magnolia. Es una persona que me ha enseñ­ado mucho. Más que el amor, me ha enseñado muchas cosas de la vida; le agradezco porque desde que la conocí soy mejor persona”, dijo Rafely antes de cantar a capela una canción dedicada a su pareja, quien estaba a su lado durante la entrevista con este diario.



Fue el veterano merenguero Rafa Rosario quien anunció el regreso formal de su hijo a la orquesta, durante un encuentro realizado el lunes en el restaurant Millo, de esta capital.“Estaba sonando un tema de él (Pegado a mi morena) y me dijo que quería regresar. La familia siempre se reúne y le dimos una oportunidad, nos dimos una oportunidad”, expresó Rafa. “A Rafely siempre le dije que esta era su casa. Tú te vas, pero cuando tú creas que quieras volver aquí estarás”, explicó el merenguero, quien agregó que la condición para estar en la popular agrupación es la misma que se le exige a cada integrante; el respeto, la buena conducta y el trabajo duro.



Desde 2005, Rafely formó parte de Los Rosario, agrupación conformada por Rafa, Luis y Tony, y renunció luego de un concierto en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en junio de 2008.



En su primera etapa con la orquesta de la familia, Rafely logró popularidad con varios temas, entre ellos la versión en merengue de “La Camisa Negra”, de Juanes; luego de esto se dio su salida y se lanzó como solista al ritmo de “Me liberé”, carrera que no rindió los frutos deseados por diversas situaciones que enfrentó.

Los Hermanos Rosario estrenan canción

Rafely dijo que se enfocará en darle lo mejor al público de Los Hermanos Rosario, orquesta que acaba de estrenar la canción “Quiero que me des un like”, autoría de René Solís y Rafa Rosario. Es la primera cosecha musical del 2017, luego del éxito de “Los Hombres de edad”, nominada a los Premios Soberano como “Merengue del Año”. Además, Los Hermanos Rosario están postulados como “Orquesta de Merengue del Año”.