Tony Peña no quiere que Dominicana pierda su sabor en el Clásico

BRADENTON, Florida, EE.UU.— Tony Peña recordó esta semana la sensación de ser un joven beisbolista dominicano en Estados Unidos.

Toda esa efervescencia y alegría. Nunca pensó que los jugadores de su equipo de la República Dominicana le hicieran sentir así.

Como manager de los vigentes campeones del Clásico Mundial de Béisbol, Peña regresó esta semana a Pirate City por primera vez desde 1986. El ganador de cuatro Guantes de Oro y fue seleccionados cinco veces al Juego de Estrellas, firmó con Pittsburgh a los 18 años y jugó como receptor del el equipo hasta los 29 años.

Peña y los dominicanos estaban en Bradenton el miércoles para un partido de exhibición contra los Piratas, el último que jugarán antes de viajar a Miami para su debut en el Clásico contra Canadá, el jueves.

Los dominicanos repiten con varios de los astros del equipo de 2013, que no solo acaparó la atención por ganar el torneo, sino también por su exuberancia en el terreno.

Tirar el bate por los aires, una flecha imaginaria y festejos pletóricos. Esos gestos les han causado problemas a jugadores como José Bautista y Fernando Rodney en las Grandes Ligas, pero en esta selección nacional, Peña recibe bien estas muestras de energía.

"No creo que estemos tratando de ser irrespetuosos con nadie", dijo Peña. "Solo estamos tratando de ser quienes somos. Uno es quien es. Somos gente alegre, y vamos a ser así".

Starling Marte y Gregory Polanco se destacan entre los nuevos integrantes del equipo dominicano, y Polanco destacó la "energía positiva" que se transpira desde ya.

"Se siente bien estar con tu gente", dijo el jardinero.

El martes, en Sarasota, los dominicanos se dieron ánimos el uno al otro en la cueva, y el equipo coreó frases mientras exhibió un plátano, ingrediente esencial de la cocina dominicana.

"Es nuestra cultura", dijo Peña. "Si nunca has estado en la República Dominicana, no sabes. Jugamos con corazón. Sentimos el partido, y disfrutamos el juego. La gente que ha estado con nosotros, saben cómo somos. Siempre estamos sonriendo. No viste muchas caras largas. Todos están contentos. No quiero eliminar eso".

Marte, Polanco y Peña firmaron con los Piratas de adolescentes, formándose en Pirate City.

"Miro alrededor de todo el complejo, y comienzo a derramar lágrimas porque allí pasé toda mi juventud completa", puntualizó Peña. "Firmé con los Piratas cuando tenía 18 años y me fui de la organización cuando tenía (29), lo que quiere decir que tengo muchos recuerdos".

La transición de Peña, de los diamantes secundarios del complejo a los estadios de Grandes Ligas, incluye el título del Clásico de 2013.

Los dominicanos enviarán a Carlos Martínez a enfrentar a Canadá el jueves. Edinson Vólquez abrirán contra Estados Unidos el sábado y Wily Peralta será el encargado contra Colombia el domingo.