Cantantes critican que todo lo malo “se lo achaquen a la música urbana”

El género urbano, quizás por su popularidad, es uno de los que recibe más críticas constantemente, ya sea por las letras, la calidad, el baile o los videos, entre otros elementos. Sin embargo, sus exponentes en cada oportunidad salen en defensa y muchos alegan que su música ha mejorado. Durante el primer encuentro de Acroarte, “Conversando con los nominados”, el candidato en la categoría “Video del Año”, Shadow Blow, defendió el trabajo de sus compañeros en los videoclips, tras cuestionársele que la mayoría de los exponentes realizan producciones que muestran a la mujer como un objeto sexual. “Por lo menos en mi caso, desde el principio, todas mis canciones son dirigidas a la mujer… nunca he hecho un video con nalgas, tetas y exhibicionismo. Eso no solo pasa en nuestro género, sino en todos.

Siempre se han hecho contenidos explícitos, cada quien sabe qué hace con su carrera y adónde quiere llegar, y eso no es solamente en la música”, dijo el intérprete de “DM” al inicio del encuentro en el bar del Teatro Nacional. “En la televisión hay tetas y nalgas, las presentadoras enseñan de todo, así que yo creo que ya es momento de parar, porque todo lo malo siempre quieran achacárselo a lo urbano”, exhortó Shadow.



El cantante nominado a “Revelación del Año”, Musicólogo, después de hacer un recuento de su carrera y defender su criticada postulación, aseguró que aunque se realicen este tipo de audiovisuales hay respeto hacia la imagen femenina. Agregó que también debería tomarse en consideración que hay más personas, además del artista, que viven de la música urbana. “Yo tengo un equipo de trabajo con bailarinas, Dj, doble voz, road mánager, etc… y cada uno de ellos lleva un plato de comida a su casa gracias a la música urbana”, consideró.



Por otro lado, como es normal cuando se devela la lista de candidatos a las premiaciones, salieron a la palestra nombres que “no debían quedar fuera”, en el caso de la categoría Urbano del Año, donde solo hay cuatro nominados, en vez de cinco, Mark B consideró que debió incluirse a Vakeró, Secreto, El Alfa o El Mayor Clásico. Consideró que los últimos dos, que nunca han sido nominados, quizás porque las letras son un poco fuertes, “son los dos líderes a nivel callejero de la música urbana”. Luego, en el encuentro, surgieron los nombres de Lápiz Consciente y El Nene La Amenaza, y los tres exponentes coincidieron en que los cantantes urbanos dominicanos trabajan constantemente y que, aunque merecían la nominación, principalmente el intérprete de “Sin maquillaje”, confían en que ya es cuestión de las políticas del premio y el manejo de cada artista en general.



Internacionalización



Shadow Blow, Mark B y Musicólogo destacaron que, en sus inicios, el género urbano no era tomado en cuenta para muchas cosas, entre ellas en el Premio Soberano, y que el crecimiento y desarrollo de este tipo de música ha permitido que sean nominados por el trabajo que realizan. Sin embargo, la internacionalización sigue siendo uno de sus puntos débiles.



Afirmaron que en comparación con otros países, como Puerto Rico, los cantantes urbanos dominicanos tienen desventajas por la nacionalidad, moneda y a la hora de viajar a otras naciones.



“Para que un empresario nos lleve a otro mercado hay peros, como la visa, el equipo de trabajo, entre otras cosas que son una limitante, pero aún es un género joven”, indicó Shadow Blow. El exponente de “Aceite en la cintura” agregó que tanto la calidad de la música como la imagen del artista tienen que mejorar día a día.



Otros urbanos nominados a los Premios Soberano son Mozart La Para, Don Miguelo y Crazy Desing.

Soberano del público: una cuestión de popularidad

Los exponentes urbanos indicaron que en ocasiones se confunde trayectoria con pegada, e indicaron que es lo que se da en el caso de Mozart La Para, quien ha ganado el Soberano del Público cuatro años consecutivos. Aseguraron que hay personas que no conocen a otros urbanos y como el intérprete de “Levántate” goza del apoyo de un público compuesto por todas las edades y clases sociales, así como de buena popularidad en las redes, tiene cierta ventaja sobre sus compañeros.