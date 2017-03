RD es desde hoy 28 peloteros

Miami, Estados Unidos.- La República Dominicana está lista para la batalla en el Clásico Mundial de Béisbol, cuyo Grupo C arranca hoy en el Marlins Park de la ciudad de Miami. Para eso ha conformado un equipo de Grandes Ligas, del que los restantes 15 países participantes les gustaría tener.



Dirigidos por Tony Peña, el mismo que condujo al seleccionado criollo a la obtención de su primer Clásico (2013) en tres intentos y de manera invicta, la escuadra quisqueyana tendrá un roster de 28 jugadores, todos con experiencia en las Mayores.



Asimismo, cuenta con cinco peloteros que conectaron al menos 30 cuadrangulares en la campaña pasada en Grandes Ligas. Está encabezado por Nelson Cruz, quien disparó 43 en su primera temporada (2016) con los Marineros de Seattle. Completan el grupo Robinson Canó (39), Manny Machado (37), Carlos Santana (34) y Adrian Beltré (32).



Hay tres peloteros que nacieron en los Estados Unidos. Se trata de Machado, quien nació en la ciudad de Miami, Betances (Manhattan) y Mel Rojas Jr. (Indianápolis).



“Todo el mundo va a jugar”, dijo recientemente Peña a elCaribe. “Tenemos un equipo con mucha calidad de Grandes Ligas, la mayoría están en ese nivel y buscaré la manera de darles juego a todos mi muchachos”, agregó.



De la matrícula criolla, un total de 16 tendrán experiencia por vez primera en un Clásico Mundial, mientras que para el resto, este tipo de evento es ya conocido. José Reyes, por ejemplo, acude a su cuarta justa.



La República Dominicana defenderá, desde hoy, su título conquistado ante Puerto Rico en la versión pasada, cuando se mida a Canadá esta noche (7:00 p.m.), mientras que el sábado se enfrentará a la poderosa escuadra de Estados Unidos, también a la misma hora, para concluir la primera ronda ante los debutantes de Colombia a las 12:30 del mediodía. “Diría que este equipo es mejor”, expresó Moisés Alou, gerente general de la escuadra criolla. “Pero lo único que siempre he dicho, y se lo pido todos los días al Señor es que nos dé la química que tuvimos en el Clásico pasado, lo único que quiero es química”. “Pero este equipo es igual o mejor al pasado”, agregó el ejecutivo.



No estarán en el Clásico Mundial jugadores de la talla de Hanley Ramírez, Johnny Cueto, Bartolo Colón y Edwin Encarnación, entre otros. Cueto, sin embargo, estará disponible para la segunda ronda del evento, de acuerdo con los reportes.