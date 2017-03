Dra. Gi lanza servicio de planes nutricionales en línea

09/03/2017 12:00 AM - El Caribe

Con el soporte del Centro Escaño de Endocrinología y Estética, y a través de su página web www.dragi.do, el proyecto permitirá a los pacientes disfrutar de consultas personalizadas, incluso a quienes no viven en el país. La novedosa propuesta, llamada “Dieta Online Dra. Gi”, se desarrollará a través de su nueva página web www.dragi.do, con el soporte de los expertos en endocrinología y nutrición, los doctores Félix Manuel Escaño e Hilda Escaño, sus compañeros del Centro Escaño de Endocrinología y Estética.



“Estamos felices de poder lanzar este proyecto, un sueño que venimos acariciando desde hace unos años”, comenta Giselle Escaño (Dra.Gi). “Fue una petición que vino directa desde nuestros pacientes y seguidores en redes sociales, repartidos por todo el mundo. Estoy muy feliz de poder ayudar a transformar vidas a todas aquellas personas que no pueden tener acceso directo en nuestro centro.”, agregó.



El principal objetivo de esta moderna plataforma digital es brindar a los pacientes con necesidades en nutrición, radicados o no en República Dominicana, una forma más accesible y fácil de realizar evaluaciones y consultas, permitiendo el contacto directo y privado con los doctores, pero, a través de Internet.



Con este nuevo servicio, la doctora busca definir una alimentación personalizada y especial para cada paciente. El proceso inicia con la primera evaluación a través de la plataforma y, luego de un diagnóstico individual, se define un plan de tratamiento, con seguimiento personalizado y tomando en cuenta cada semana las condiciones físicas y clínicas de cada persona.