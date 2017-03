Bradenton, Florida.- Para muchas personas y hasta los medios de comunicación, el juego grande de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol es el sábado ante los Estados Unidos. Varios integrantes del equipo no lo ven así. “El juego que hay que ganar es el de mañana (hoy)”, dijo el dirigente Tony Peña a elCaribe durante las prácticas del conjunto ayer previo a su partido de exhibición contra los Piratas de Pittsburgh en el Lecom Park, sede de entrenamiento de los Bucaneros. “Aquí nadie está pensando en Estados Unidos. Esto es juego a juego y el primero es el de mañana contra Canadá. Lo he hablado con los muchachos y ellos están conscientes, aquí no hay rival pequeño y hay que salir a ganar en cada fecha”, agregó.



Carlos Martínez es el lanzador señalado para abrir por la escuadra tricolor en ese importante compromiso, pautado para iniciar a las 7:00 de la noche (hora dominicana) y será transmitido al país por CDN SPORTS MAX. “La gente se ha metido en la cabeza que el juego grande es contra Estados Unidos, pero nosotros no estamos pensando en eso. Aquí estamos en el primer juego, ese es el que importa y el que hay que ganar porque te da comodidad”, dijo José Reyes, uno de los más veteranos integrantes del conjunto, quien ha asistido a los cuatro Clásicos Mundiales que se han celebrado hasta el momento.



“Nosotros tenemos que ganar mañana (hoy)”, dijo a su vez Carlos Santana, otro que repite tras su gran participación en la versión de 2013 cuando ayudó al equipo en la receptoría. “Cada cosa en su lugar y lo que va primero es el juego contra Canadá”, señaló Santana. “Los veteranos del equipo hemos hablado eso y el mensaje que hemos mandado es el de que hay que ganar el primer partido”, añadió el jugador de los Indios.

Peña no quiso entrar en muchos detalles sobre una posible alineación contra los canadienses, que tendrán en la lomita al veterano Ryan Dempster.



La tropa de Ernie Whitt tendrá en sus filas a Freddie Freeman, de los Bravos de Atlanta, Justin Morneau, otrora estelar de Minnesota, Pete Orr, también con experiencia de Grandes Ligas, entre otros.



“Vamos a ver qué decidimos esta noche (ayer)”, dijo Peña sobre una posible alineación. Hoy se integra al equipo Adrian Beltré, quien es una opción como designado para el encuentro. Carlos Santana se baraja como primer bate, mientras la casa de poder la componen Robinson Canó, Manny Machado y Nelson Cruz. Otro posible integrante de la alineación del primer día es José Bautista.



Peña descartó que exista presión por la marca invicta del conjunto en el campeonato anterior. “No tenemos presión, para nada. Vamos a salir a darlo todo”, aclaró.



Buena química



Peña elogió el buen ambiente que han demostrado los miembros de la novena, en la que volvió a primer el discurso de la jornada de 2013: nadie es mejor que nadie.



“Les dije a ellos que se gocen esto porque nunca sabes cuándo será tu último Clásico. Pero en eso los veteranos de nosotros hacen un buen trabajo”, dijo Tony, un exganador del Guante de Oro como receptor en ambas ligas mayores.



“El ambiente está bueno”, comentó Reyes, quizás el pelotero dominicano con más talento para alegrar cualquier camerino. “Nosotros sabemos poner las pilas para la chercha, pero sin dejar de pensar que tenemos un compromiso por delante”.



Algo que no ha faltado: la oración. “Eso es lo primero que hacemos. Eso sigue igual”, apuntó Santana.

Martínez se siente listo para la pelea

Carlos Martínez vive un sueño de abrir el primer partido por República Dominicana, pero ya sabe que debe pasar a hacerlo realidad.



“Estoy más que motivado, es un honor abrir el partido por mi país, por mi gente y estoy deseoso de que el partido arranque”, dijo el derecho de los Cardenales, quien hizo su tarea para el partido de hoy. “Estuve viendo el partido de ellos contra Toronto (el martes). También tengo mis reportes y me he preparado bien, gracias a Dios”.



Su organización, San Luis, le pidió que tenga el cuidado de rigor. “Me pidieron que tenga cierto cuidado y lo entiendo”, dijo el derecho, recién firmado por los Cardenales por un contrato multianual. “Entiendo eso, pero cuando me suba ahí defenderé a mi país”, dijo. Los abridores tienen un límite de 65 lanzamientos en la primera ronda.