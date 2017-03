Mujeres en Estados Unidos no trabajaron ni compraron

Filadelfia. Algunas mujeres estadounidenses no fueron a trabajar el miércoles, cerraron sus monederos, vistieron de rojo y asistieron a marchas en todo el país en una demostración de fuerza económica y social como parte de los actos del Día Internacional de la Mujer. ”Un Día sin Mujeres” es la primera movilización importante convocada por las organizadoras de la Marcha de las Mujeres realizada al día siguiente de la juramentación del presidente Donald Trump, cuando millones de mujeres salieron a las calles en enero a protestar contra la misoginia, la desigualdad y la opresión.



El evento coincide con el Día Internacional de la Mujer de la ONU. La aerolínea alemana Lufthansa tuvo seis tripulaciones exclusivamente de mujeres que volaron de diversas ciudades a Berlín. La selección femenina de fútbol de Suecia reemplazó los nombres en las espaldas de las camisetas con tuits de mujeres “que han luchado por ganar terreno en sus respectivos campos”. Hubo actos en Tokio y en Madrid.



En Estados Unidos, la vocera Cassady Findlay dijo que las organizadoras se inspiraron en la “Jornada sin Inmigrantes” del mes pasado. Dijo que el evento busca poner de relieve el impacto de las mujeres en el sistema socioeconómico del país y en demostrar cómo el trabajo de las mujeres, remunerado o no, mantiene en funcionamiento hogares, comunidades y economías.



“Creamos todo este valor y mantenemos en marcha el sistema y recibimos menores beneficios”, dijo Findlay.



Destacó la importancia de la solidaridad de las mujeres blancas con las de las minorías.

“A través de la historia, las huelgas de mayor impacto son aquellas en las que participan las personas que son blanco de la opresión”, dijo. “Cuando las mujeres de todos los orígenes hacen huelga y están unidas, entonces realmente veremos el impacto”.



Trump pidió a sus seguidores que se unan a él en “homenaje al papel crucial de las mujeres” en Estados Unidos y el mundo. Tuiteó que siente un “tremendo respeto por las mujeres y las muchas funciones que cumplen que son vitales para la trama de nuestra sociedad y nuestra economía”.



Ivanka Trump se hizo eco de los sentimientos de su padre y tuiteó: “Hoy celebramos a las mujeres y recordamos nuestra voz colectiva y el poderoso impacto que tenemos en nuestras sociedades y economías”.



Ataque a Trump

Unas 1,000 personas, la gran mayoría mujeres, muchas vestidas de rojo, se aglomeraron frente a la Trump Tower de Manhattan para protestar contra el gobierno actual.



Algunos de los carteles que se veían decían: “A pesar de todo hay que resistir”, “Fuera la misoginia de la Casa Blanca”, y “Vamos a resistir como niñas”.



“Trump es un tipo terrible. Todo su equipo de gobierno es un grupo de gente que no tiene respeto a las mujeres ni a los derechos de las mujeres”, dijo Adina Ferber, de 49 años, quien se tomó el día libre de su trabajo en una galería de arte para poder asistir a la concentración.



“Este gobierno tendrá que darse cuenta de la fuerza económica que somos las mujeres”, agregó.



No hubo clases en muchas partes del país —como Prince George’s County, Maryland; Alexandria, Virginia; Chapel Hill, Carolina del Norte— pues las maestras anunciaron que se quedarían en casa ese día.

Legisladoras se unen a manifestantes

En Washington, más de 20 mujeres legisladoras demócratas salieron del Capitolio a saludar a una manifestación en defensa de los derechos de la mujer.



Vestidas de rojo, las legisladoras criticaron a Trump y a los republicanos por sus intentos de anular la reforma de salud y de recortar los fondos federales a las clínicas que ayudan a las mujeres que deciden terminar con su embarazo.