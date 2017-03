Rubby Pérez saborea el éxito de “Ni estúpida, ni bruta”

Rubby Pérez está más que contento por la acogida que ha tenido su nuevo merengue “Ni estúpida, ni bruta”, el cual ha sido valorado por el contenido social de sus letras. Se trata de una composición del maestro Ramón Orlando, quien recrea historias actuales en sus propuestas donde la protagonista es la mujer, a la que reivindica frente a los hombres que buscan aprovecharse de ella, como lo expresa en esta pieza musical.



“Cuando me llegó este tema hace dos años y medio, que Ramón me lo mandó, lo rechacé. Un día, estoy en Nueva York y mi representante de allá, Enrique Paulino, me dijo que Ramón me había mandado un tema, y cuando lo escuché era el mismo. Yo dije que no, pero para salir de Ramón le dije que sí”, expresó el merengue Rubby Pérez.



Narró que cuando lo cantó por primera vez le gustó y empezó “a saborearlo”, hasta que hoy, en tan solo unas semanas la gente lo ha estado aceptando muy bien.