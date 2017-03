Bandas dimensionan la salsa dominicana

El impulso que ha recibido la salsa dominicana en los últimos tiempos no se sustenta solo en la calidad de sus cantantes solistas, sino también en otro formato que ha dimensionado su éxito: las bandas o agrupaciones musicales.



Es un concepto artístico que había mermado en la industria local, pero que estuvo muy vigente en el merengue y la salsa que se ofrecía en las décadas de los 80 y 90 con agrupaciones que concentraban en su frente varias voces protagónicas.



Desde hace varios años la salsa dominicana viene apostando en esta dirección con proyectos que han sumado calidad, éxito y público a este género. Es el caso de la Chiquito Team Band, dirigida por Rafael Berroa (Chiquito Timbal) y Enmanuel Frías (Manuel Piano), la cual se formó el 30 de junio del 2012, y poco a poco fue calando en el gusto popular hasta convertirse en una verdadera “industria salsera”.



El concepto es una especie de Grupo Niche. Concentra en su frente a varios cantantes como Pedro, Tairon, Ander y Luismi, quienes se imponen con buenas voces y carisma, sustentados por músicos de primer nivel.



Canciones como “La llamada de mi ex”, “Punto y aparte”, “Lejos de ti”, “Lupita” y “Mi corazoncito”, le han dado fama a la Chiquito Team Band; y muchos reconocimientos en “Revelación del Año” de Premios Soberano y Premios Conga 2014; “Salsero del Año” en Premios Soberano 2015 y 2016, y está nominada en Latin Billboards 2017, lo cual evidencia su creciente proyección internacional.



La salida, en el 2015, de Alberto María, Kelvin Saviñón y Lugo Santana de la Chiquito Team Band le da sustento a la frase que reza: “No hay mal que por bien no venga”. Si bien es cierto que esta agrupación no ha detenido su crecimiento en el mercado, la salsa y el público ganaron otra banda de lujo con Revolución Salsera.



Sin mucho tiempo que perder, este proyecto ha conquistado un importante espacio en la industria, desde su debut hace casi dos años, con temas como “Mi princesa”, “A falta de ti”, “Lejos de ti”, “Hoy voy a verte”, “Número equivocado”, hasta su más reciente propuesta “No hay sombra”. A la par de su consolidación en el mercado, los reconocimientos no han tardado en llegar. Alberto María Ramírez, Lugo Santana y Kelvin Saviñón fueron ganadores como Revelación del Año de los Premios Soberano 2016, que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y este año han regresado a la competencia en el renglón “Salsero del Año”.



El trabajo internacional de Revolución Salsera también ofrece buenos pronósticos sobre la expansión de su música. El grupo acaba de iniciar una gira por Europa con una apretada agenda que incluye conciertos en Holanda, Suiza, Alemania y España, entre otros territorios.



Nueva cosecha



Sin duda, el éxito de estas propuestas ha dinamizado la industria, y con ello el interés de empresarios para la conformación de nuevas agrupaciones, como Dinastía Salsera que se ha estrenado en la radio nacional con el sencillo “10 Segundos”, canción popularizada por el bachatero Zacarías Ferreira.



La carta de presentación es un featuring con el salsero Yiyo Sarante, el cual contó con los arreglos del músico dominicano Renato Febles.



Desde ya el tema se deja sentir en las principales emisoras tropicales de República Dominicana.



Esta agrupación se estrenó en al ambiente musical a finales del 2016, con el corte “El Perdedor”, orquestado también por Febles. Una pieza original del cantautor italo-venezolano Franco de Vita, logrando posicionarse en lugares de preferencia de la salsa criolla.



“La voz de Jimmy Cleiner, ex cantante de varias orquestas, le dio un giro al corte, que en poco tiempo escala los principales tops de la salsa en suelo dominicano y el extranjero”, indicaron sus representantes en un reciente comunicado.



Informaron que la agrupación, ahora, en su nueva etapa, se proyectará con el respaldo de la empresa artística Coride Entertaiment, que preside Coride Castillo, conocedor del trabajo promocional del género salsa, por su manejo de artistas de la talla de Rey de la Paz, Vity Ruiz, Wilmer Lozano, Hildemaro y Roberto Blades, entre otros.