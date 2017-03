Dicen que Jennifer López es pareja de Alex Rodríguez

10/03/2017 12:00 AM - El País

Jennifer López, de 47 años, confirmó esta semana que no está saliendo con el cantante Drake -con quien se le relacionaba desde hacía unos meses- pero esto no significa que esté soltera. Según la revista People, la cantante, que actuará en Altos de Chavón (La Romana) el 15 de abril, es pareja del exjugador de béisbol Alex Rodríguez. “Ella parece emocionada”, ha dicho una fuente cercana a la artista en el medio estadounidense. “Él ya ha conocido a su familia y a ella le encanta que él sea padre. Sin embargo, ella es consciente de que él es un mujeriego y por eso está siendo cautelosa. De momento, solo es diversión”, continúa la fuente.



Según otra fuente que maneja el portal estadounidense Page Six, “ellos encajan bien porque tienen varias cosas en común como sus raíces latinas, su amor por Nueva York o sus hijos”. Alex Rodríguez es padre de dos niñas -Natasha Alexander (2004) y Ella Alexander (2008)- y estuvo casado con Cynthia Scurtis de 2002 a 2008, quien pidió el divorcio por varias infidelidades de su entonces esposo. La lista de mujeres famosas con las que se ha relacionado a la estrella de los Yankees de Nueva York incluye a Madonna, Kate Hudson y Cameron Díaz, entre otras. Este miércoles, Jennifer López le dio a ‘me gusta’ a una foto que publicó el exjugador en su cuenta de Instagram, donde tiene 503.000 seguidores, y en la que anunciaba que continuaba trabajando en el programa Fox Sports para comentar los partidos de béisbol. El primer medio que se hizo eco de esta relación fue LoveBScott.com, un blog de cotilleos sobre celebridades. Esta web citaba a una fuente que afirmaba que la actriz y el deportista llevaban saliendo desde hacía un par de meses y que empezaron después de que López rompiera con Drake.