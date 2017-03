Navarro se encuentra en reposo tras caída

10/03/2017 12:00 AM - El Caribe

El ministro de Educación, Andrés Navarro, dijo que tomará su caída como “un llamado de Dios”, al tiempo que agradeció a todas las personas que le han expresado preocupación por su estado de salud. “Mi caída la tomo como un llamado de Dios, para no olvidar cuan frágil somos, sin importar rango o estatus, y me remite a mantenerme humilde”, publicó anoche Navarro en su cuenta oficial de Twitter.



Asimismo, adelantó que tras su caída, a la salida de la Catedral Primada de América, se reintegrará hoy a sus labores, porque su pierna no se fracturó.



El ministro de Educación participó en el tedeum realizado en conmemoración por el bicentenario del patricio Francisco del Rosario Sánchez.



El director de Comunicaciones de Educación, Miguel Medina, dijo que Navarro se encontraba reposando en su hogar porque fue una “ligera caída”.