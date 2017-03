10/03/2017 12:00 AM - Redacción

Ayer se efectuó en el Palacio Nacional un bonito acto. Fue una expresión de sensibilidad frente a un problema social que en el pasado nunca fue visto como tal. Hablamos de las personas con alguna discapacidad. Lo es especialmente si consideramos el dato de que al menos el diez por ciento de la población tiene alguna dificultad de esa naturaleza.

El hecho de que se fortalezcan políticas y líneas de trabajo con las personas que sufren algún tipo de limitación, es muy significativo, porque por esa vía se trata de superar los obstáculos para su efectiva incorporación a labores productivas o de servicios, a ser parte activa de la sociedad.



No es cuestión sólo de sensibilidad humana, sino de justicia y de derecho, porque por esa vía se disminuyen las brechas y las diferencias que pueden alejar a una persona, incluso calificada, de la posibilidad de desempeñar una función.



Por eso, es loable que se instituya un sello denominado RDIncluye como un reconocimiento a las prácticas inclusivas en instituciones públicas y privadas a favor de las personas con discapacidad.



Es una iniciativa del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y forma parte de todo un conjunto de programas y acciones dirigidos a promover la inclusión social de un segmento poblacional importante sobre el cual no había una política claramente definida.



De acuerdo con el Conadis, RDIncluye “es un sello que reconoce las prácticas inclusivas en diferentes ámbitos. Se trata de las iniciativas de instituciones públicas y privadas a favor de las personas con discapacidad”. Pueden aplicar para su uso instituciones públicas, organismos internacionales, empresas públicas y privadas y organizaciones sin fines de lucro.



Por esta vía se estimula a personas e instituciones a abrirse ante estos ciudadanos con plenos derechos.



Es otro paso hacia delante para impulsar las políticas en pro de las personas, para estimular su autoestima y su crecimiento, y fortalece la sociedad fundada en el derecho y a la búsqueda de espacios para todos. Que las limitaciones físicas no se conviertan en otra forma de injusticia y marginación social.



