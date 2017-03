Vólquez: “Estoy listo para lanzarle a EE.UU.”

10/03/2017 12:00 AM - Cynthia Morillo

El abridor dominicano Edison Vólquez expresó estar preparado y listo para enfrentarse a uno de los equipos favoritos en este Clásico Mundial de Béisbol: Estados Unidos. “Es un reto lanzarle a Estados Unidos pero estoy listo. Especialmente, porque están en su casa”, dijo Edison previo al partido de la República Dominicana a ante Canadá. Tampoco se intimida, pues a pesar de que los estadounidenses tienen la valía de su localidad, afirma que está más fuerte que nunca para representar con orgullo la camiseta quisqueyana. “Estoy bastante fuerte. Es un equipo duro y estoy preparado para el jugo de mañana”, enfatizó el oriundo de Barahona. “Aún no he hablado con el receptor Welligton Castillo pero tenemos que hacer una reunión ahora para saber cómo le lanzaremos a ellos”, expresó.



A pesar de que República Dominicana y Estados Unidos son los favoritos para clasificar a la próxima ronda, Edison manifestó que no se puede descartar ningún equipo y que a todos hay que ganarles.