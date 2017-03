Cuatro años después

11/03/2017 12:00 AM - Yancen Pujols

La fecha y los equipos no son idénticos, pero el escenario y lo que hay de por medio no ha cambiado un ápice: Estados Unidos y República Dominicana chocan esta noche, una batalla de orgullo por la supremacía de su grupo en este Clásico Mundial de Béisbol, que a la vez da la oportunidad ideal de mandar un mensaje al resto de los participantes.

Hace casi cuatro años, un jueves 14 de marzo, la escuadra de Tony Peña venció 3-1 a la norteamericana en este mismo Marlins Park, convertido a la sazón en una sucursal de la tierra del merengue, algo que se espera con mayor intensidad para hoy.



Hay que recordar el imparable en el noveno de Erick Aybar, el emergente que en conteo de 1-2 pegó uno de los mejores sencillos que se registran en la historia dominicana ante los envíos de Craig Kimbrel para remolcar a Nelson Cruz desde la tercera.



Que nunca se olvide el infame strike cantado por el árbitro Ángel Hernández al pequeño Aybar, el mismo que se robó la intermedia y luego anotó por otro planazo de José Bernabé Reyes.



Aunque ambos conjuntos traten de minimizar la importancia del encuentro, la realidad es otra. Ese es el partido que millones quieren ver y, por más atrevido que luzca, el que nadie desea perder. Los monarcas son los criollos, la novena de Jim Leyland ha decepcionado en cada Clásico Mundial y luce decidida a ponerle fin a esa retahíla de tragos de sábila en esta competencia. Edinson Vólquez y Marcus Stroman son los abridores anunciados por Peña y Leyland, respectivamente para el atractivo choque de colosos. Por más que lo tilden de un juego más, hay mucho de por medio. El plátano busca imponerse una vez más en territorio norteamericano.



No se diga más.



Anote esto.



Es posible que Starling Marte juegue esta noche…Le suma velocidad a la alineación…Será importante que Edinson Vólquez inicie controlado…Hay límite de lanzamientos para los serpentineros…No estaría mal colocar a Manny Machado en el siore y a Adrian Beltré en tercera para el juego de hoy…Marte en el central y Robinson Canó en segunda…Hablamos de cuatro ganadores del Guante de Oro...