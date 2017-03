Dulvert Polanco

(Décima cibaeña)

Oiga bien Mistei Polanco

Abra bien su doj oreja

Que hay ya cuchimil queja

Donde ei ruido ej ei blanco

Bajese uté de su zanco

Y deje de hablai bonito

Que ei bocinón no e jueguito

Ej una cuetión de leye

Pue domina aquí loj bueye

Manque parezcan chivito.

No e cuetión de “baja un chin”

Bulla e machijmo puro

Ej un trago de cianuro

Tamo jaito e parlanchín

Ya ej un chon, no un chinchín

Ete asunto de la bulla

Que necesita patrulla

Y caizonej apretao

Enfréntelo, no de lao

O le darán veide puya.