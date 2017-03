La familia Nader en la promoción del arte latinoamericano

La familia Nader se ha destacado por su apoyo a la promoción del arte. El legado inició en 1966 por George Salomón Nader en Puerto Príncipe, Haití, donde originalmente se había establecido la familia al llegar del Líbano y donde permanecen algunos de los pilares de esta trabajadora prole. Cuatro años más tarde se le da apertura a la Galería de Santo Domingo al frente de Don Roberto Nader, siendo la de mayor prestigio a nivel internacional en el área del Caribe.



A partir de 1976, Don Roberto, en unión a su esposa e hijos tomó la determinación de internacionalizar el arte dominicano organizando exposiciones en Panamá, Venezuela, España y otros países, donde los artistas eran representados por el hijo mayor de la familia. De ahí surge: “Francisco Nader Arte Latinoamericano”.



“Nunca pensé que sería galerista, mucho menos médico con especialidad en infectología pediátrica por el Instituto de Infectología Emilio Ribas en Sao Paulo, Brasil. Lo de ser galerista fue por instancias de mi madre, en vista de que no conseguía consultorios médicos, ya que estaban escasos y costosos. Para ese entonces estaba casado y tenía un hijo, por lo que debía buscar un medio para el sustento de la familia”, expresa Francisco Nader, a propósito de los 51 años en el arte de la familia.



“Me siento muy contento de pertenecer a la Familia Nader, de tener una madre tan laboriosa, dedicada y amorosa, pero también de ser hijo de un experimentado galerista que puso en alto a los que hoy son grandes maestros de las artes plásticas, la gran mayoría hoy ya fallecidos, a quienes la nueva generación con sus nuevos estilos puede emular y sobrepasar, ya que han aprendido nuevas técnicas pictóricas y tienen una visión más amplia del arte en toda la extensión de la palabra”, agrega.



A través de esta entidad, se ha venido realizando una notable labor con el fin de destacar la producción visual de cientos de artistas, sobre todo apoyando a los más jóvenes, en principio a través de Don Roberto y luego por medio de George, Gary y Francisco Nader.



“No me canso de luchar para que el arte dominicano algún día despunte para beneficio de la República Dominicana y de todos los artistas. Todo ello me ha llevado a participar como galerista en innumerables ferias de arte en los 5 continentes por más de 30 años, además de una larga lista de Exposiciones individuales y colectivas tanto de artistas dominicanos como latinoamericanos”, afirma Francisco.



Ante la necesidad de exaltar la riqueza del arte dominicano y latinoamericano, además de ampliar el mercado del arte, los Nader inauguraron en 1985 la Galería de Miami, Florida, y en 2014 la de Nueva York, ambas en Estados Unidos bajo la dirección de Gary Nader.



Con el tiempo, esta empresa del arte, se ha convertido en la primera y única entidad en la República Dominicana en producir libros monográficos que permiten resaltar la labor plástica de grandes maestros de la pintura nacional, tal es el caso de los maestros: Plutarco Andújar, Clara Ledesma y Justo Susana, por solo citar algunos ejemplos. Asimismo, es pionera en la promoción de los artistas dominicanos en ferias internacionales y en la creación de FIARTE (Primera Feria Internacional de Arte en Santo Domingo) que ahora funciona además como fundación cultural, luego de sus dos entregas al público. La primera de ellas en el 2010, teniendo como escenario la Terminal Don Diego del Puerto de Sans Soucí, mientras que la segunda edición del evento se realizó en el 2015 con presentaciones simultáneas en el Museo de las Casas Reales, el Hotel Hodelpa-Nicolás de Ovando y la Capilla de los Remedios, figurando como director ejecutivo Francisco Nader.



La presencia de los Nader ha sido recurrente en los principales eventos internacionales en los que se promueve el arte como las subastas de Sotheby’s y Christie’s. También ha sido notable su participación en ferias como Art Basel, entre otros eventos no menos importantes por medio de los cuales la figura del benjamín de la familia se ha impuesto, porque para hablar de arte latinoamericano, necesariamente hay que citar de manera especial a Gary Nader, quien con gran éxito ha venido proyectando la visión de su familia desde la cosmopolita ciudad de Miami en el estado de la Florida, Estados Unidos.



La tenacidad y esfuerzo mostrado por Gary Nader como empresario de las artes, le ha hecho merecedor no solo de grandes premios y reconocimientos, sino también de la confianza de artistas o representantes de la obra de extintos creadores. De ahí que no sólo haya podido presentar exposiciones permanentes de artistas de calidad mundial como: Pablo Picasso, Fernando Botero, Marc Chagall, Roberto Matta, David Alfaro Siqueiros, Wilfredo Lam,... sino que ha logrado posicionar las obras de muchos de ellos.



Tanto es así que en el 2012 en el marco de la presentación del “Masterpieces from the Bernardo Collection” y la subasta organizada conjuntamente con la Fine Art Auction Miami, a propósito de Art Basel, se estableció una cifra récord al subastar el “Retrato de Oskar y Roza Gruzenberg” (1910), autoría del destacado artista ruso Valentín Aleksandrovich Serov (1865-1911). La pieza conservada celosamente por la familia del artista, había sido valorada entre US$ 150,000.00 y US$ 200,000.00, logrando ser vendida por US$4,673, 500.00 gracias a la astucia y buen manejo de Gary Nader.



La incansable labor de esta familia para la promoción del arte y la cultura ha sido reconocida por múltiples entidades a nivel internacional, sumándose a la lista de galardones el premio que recibirá Gary Nader el próximo 17 de marzo por ser uno de los 100 libaneses más influyentes del mundo. La premiación se llevará a cabo en el Kempinski Summerland Hotel & Resort en Beirut, Líbano.



Ahora que la familia Nader celebra sus 51 años en el mercado de arte y con el éxito alcanzado por sus representantes, Francisco Nader está emprendiendo un nuevo proyecto de expansión que conlleva la apertura de un centro de exhibición en Bogotá, Colombia y un espacio para exposiciones transitorias en Tokio, Japón con el apoyo del embajador dominicano en el país asiático don Héctor Domínguez