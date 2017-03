JCE reconoce no hay control financiamientos

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, admitió que en el país no existe un verdadero control para identificar de dónde provienen los recursos para financiamientos de las campañas políticas. Castaños Guzmán señaló que el artículo 55 de la Ley Electoral, dispone lo que no se puede hacer, por lo que en ese sentido dijo que las únicas contribuciones públicas que son lícitas en el sistema electoral dominicano, son las que entrega la JCE, mientras que los financiamientos privados son los que provienen de las personas físicas.



“Ahora bien, está prohibido el financiamiento que viene de corporaciones o de grupos económicos y de gobiernos extranjeros. El problema es que, eso no tiene un régimen de consecuencias, no hay una penalización por la prohibición”, afirmó.



Indicó que, por tal razón, se necesita una Ley de Partidos Políticos, que trate el tema de los financiamientos públicos y privados, a nivel de un detalle y extensión, porque a su entender, es importante para la nación, por el sistema de democracia que se vive en la actualidad.



“Con una nueva Ley de Partidos, que exprese y tenga los mecanismos adecuados para controlarlo. Digamos, que no están todos los que deben haber, porque a lo que sí obliga la Ley Electoral, es a una declaración y a llevar una contabilidad, pero eso no tiene una penalización”, sostuvo. Castaños expresó que cuando “algo” no tiene en el sistema legal un régimen propio de consecuencias, su obligatoriedad queda en el campo moral y político, más no en las consecuencias jurídicas.



Castaños Guzmán recibió ayer dirigentes del Foro de Partidos Políticos en la sede de la JCE.