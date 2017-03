Los Campeones dominan al GUG en la segunda jornada del torneo superior de baloncesto Santiago

11/03/2017 10:27 AM - Redacción

Santiago. – Los Campeones del Club Pueblo Nuevo con su característico juego intenso dominaron al club Gregorio Urbano Gilbert _GUG_ con marcador de 78 por 73, en un juego marcado por la defensa y que se definió en los minutos finales y en el que los ganadores combinaron a cuatro jugadores con cifras dobles.



Los mejores por el equipo de la Bahía fueron los refuerzos Antonio Peña con 24 puntos y 13 rebotes y 4 asistencias; John Taylos con 11 puntos y 12 asistencias, Luis César Polanco aportó 17 tantos, y Alejandro Salas con 10 y seis rebotes.



Mientras que por la causa perdida el capitán de los Barrioboys Alejandro Liriano fue el mejor con 21 tantos y 5 rebotes en 27 minutos, Iriel López con 10, Adris Rodríguez 8 puntos y 13 rebotes, y Adonis Núñez con 8, y Héctor Maldonado 7 y 5 asistencias. En tanto que los refuerzos Jeffry Robinson quien paso parte del juego en la banca por problemas de faltas solo encesto 7 punto y Jermareo Davidson 6



La primera mitad del encuentro cargado de emociones como acostumbran estros dos aguerridos equipo finalizo 39 por 33 favoreciendo a los campeones.



Los mejores en los dos primeros cuartos por Pueblo Nuevo fueron el refuerzo Antonio Peña con 12 puntos, Alejandro el Caballito Salas con diez, Luis Cesar Polanco y el sub 25 Leoanny Reinoso con 4 cada uno.



Por los sub campeones del barrio libertad en la primera mitad del partido Iriel López con 8, Alejandro Liriano con 7 mientras que Franklin Sabater Calela y el sub 25 Adonis Núñez con seis Cada uno.



El primer cuarto del partido finalizó 18-12 a favor de los campeones y el segundo finalizo empatado 21 por 21, el tercer periodo fue dominado por el GUG con marcador de 19-12, mientras que el último periodo dominado en su totalidad por los campeones 27-21.



La trigésima séptima versión del torneo de Baloncesto Superior de Santiago, que está dedicada a José Guillermo Sued, continuará mañana con doble cartelera a primera hora se medirán los conjuntos de Plaza Valerio y Pueblo Nuevo y a segunda hora Sameji y GUG.



Previo al partido el comité organizador en conjunto con la Abasaca, realizaron una pequeña ceremonia donde José Guillermo Sued realizó el saque de honor.