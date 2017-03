Marte quiere jugar; Peña evalúa decisión

Starling Marte expresa que se siente en óptimas condiciones para ver acción en el partido de hoy ante los Estados Unidos. Pero es el dirigente Tony Peña quien tiene la última decisión de si utiliza o no a Marte, quien sufre molestias en el tobillo izquierdo. “Marte se siente bien. Él no jugó ante Canadá por precaución. No quiero meter a un jugador con una molestia al menos que sea una cosa de emergencia. Él va a estar listo, pero primero estoy esperando su evolución. Es de día a día”, dijo Peña.



Marte sintió molestias cuando corría hacia la segunda base durante el partido de exhibición ante los Piratas de Pittsburgh del martes en Bradenton, Florida. “Es simplemente esperar el momento de que me den la orden de jugar defensa o poder batear. En cualquier rol que el dirigente me pueda utilizar ahí estaré disponible”, apuntó el patrullero. Marte realizó una rutina de prácticas con el equipo en el Marlins Park ayer.