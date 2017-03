Andrés Bautista afirma que el Ministerio Público del país politiza investigaciones del caso Odebrecth

12/03/2017 10:39 AM - Redacción

Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que el procurador general de la República, no quiere indagar las sobrevaluaciones de las obras construidas por Odebrecth porque no le interesa descubrir la culpabilidad de los funcionarios y dirigentes del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) involucrados en los mismos.

Dijo que las sobrevaluaciones de la mayoría de los presupuestos de ejecución de las obras ejecutadas por la cuestionada firma brasileña en el país fueron las vías por esta obtenía los grandes beneficios para justificar y recobrar la cuantiosa cantidad de dólares que invirtió en sobornar a los funcionarios peledeísta, que sus representantes han testificado en 92 millones, solo en el país.

Al hablar ante cientos de dirigentes del PRM en un restaurant de esta ciudad, encabezando una comisión integrada por el ex presidente Hipólito Mejía y Jesús Vásquez, secretario general del mismo, César Cedeño, José Rafael Abinader, la diputadas Adelis Olivares, Manuel Duran, Santiago Castro, Tomás Otaño, Yajaira Mella, Víctor Sepúlveda, Pedro Julio Escobor, Wendy Belen, entre otros, Bautista citó como ejemplos los contratos de las obras: autopista del Coral y la presa de Pinalito.

Detalló que la autopista el Coral fue contratada por 272 millones de dólares, el congreso aprobó un préstamo de 163 millones, sin embargo, en el sistema de información de gestión financiera (SIGEF), se registran 454 millones de dólares pagados con créditos externos, lo que prueba que hay 292 millones que fueron pagados con un préstamo externo, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional.

“Esto significa, señores, que esa obra, de 272 millones en principio, va en 454 millones, sin ser conocida por los organismos de aprobación correspondientes, violando así la Constitución de la República y otras leyes”.

Explicó que la presa de Pinalito fue sometido por el presidente Hipólito Mejía para la Hidroeléctrica, se aprobó por 131.7 millones de dólares y, se calcula que está por 400 millones de dólares y todavía no está terminada, aún no brinda el servicio de energía.

Bautista, para justificar su denuncia de que el ministerio público no quiere investigar a los funcionarios y dirigentes peledeístas, citó que los ex presidentes del Congreso que son del PRM y que solo aprobaron un 5.8 por ciento de los contratos fueron investigados y los del PLD, Reinaldo Pared y Cristina Lizardo Mezquita, quienes presidieron el senado cuando este aprobó el 94 por ciento, aún no son llamados a declarar o aclarar sus roles en la aprobación de los mismos.

“Reinaldo Pared Pérez, 7 años, 26 contratos 4, con un monto global de 4,054 millones de dólares, el 80.33%. Cristina Lizardo Mezquita, 2 años, 2 contratos, 594 millones de dólares, el 13. 86%, esto quiere decir, que en lo que tiene que ver, con la administración de nosotros, en la administración del presidente Mejía, se aprobaron 293 millones, para el 5.81% y siendo Leonel Fernández y Danilo Medina Presidentes, 4,793 millones de dólares equivalentes al 94.19%”, detalló.

Recalcó que, Cuando el Gobierno de Hipólito Mejía (2000 Y 2004), se sometieron dos contratos, por 293 millones, 482 mil, 521 peso. El 5.81% de los 5047 millones, 105 mil, 542. Con 70 centavos, que fueron aprobados para esa empresa. En el Gobierno de Leonel Fernández 2004-2012, 24 contratos por un monto de 1,960 millones de dólares equivalentes a un 38.85%.