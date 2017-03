El papa lamenta incendio en Guatemala

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco oró por las 39 niñas en un incendio en un refugio en Guatemala, iniciada por jóvenes que habían prendido fuego a sus colchones en protesta.

El pontífice elevó oraciones para que Dios consuele a las familias de las víctimas.

En su alocución en la Plaza de San Pedro, el pontífice dijo que rezaba por las víctimas y pidió a todos hacer lo mismo, "por todas las niñas, todos los niños, que son víctimas de violencia, maltratos, explotación y guerra".

Dijo Francisco: "Esta es una plaga, un grito que no ha sido escuchado y que todos debemos escuchar. No podemos seguir fingiendo que no vemos, que no escuchamos".