Audiencia 16 por asesinato de Febrillet es hoy

Luego de haber transcurrido un año del asesinato del exrector Mateo Aquino Febrillet, hecho por el que está imputado el transportista Blas Peralta y otras tres personas, hoy se conoce el juicio preliminar número 16. En diferentes declaraciones ofrecidas a la prensa el pasado fin de semana, tanto los familiares del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como los abogados que llevan el caso, se mostraron esperanzados de que los jueces dicten la apertura al juicio de fondo y de esa forma salir del proceso dilatorio en el que ha estado el caso judicial.



Durante la audiencia de hoy solo les corresponde a los representantes de la defensa técnica exponer sus argumentos y conclusiones. El pasado 24 de febrero, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, presentó de manera formal la acusación en contra de los imputados Blas Peralta, Rafael Herrera Peña, Geraldo Félix Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas.



La fiscal también aclaró que aunque los testigos Edward Montás Lorenzo y Joel Antonio Soriano Ramírez retiraron la demanda, pueden ser llamados como testigos, puesto que estuvieron presentes en el momento del crimen.



Hija de Febrillet dice no negociará memoria de su padre



Mientras que Jessica Aquino Lapaix, la hija del exrector, declaró que no descansará hasta que los asesinos de su padre sean condenados a pena máxima. “Aseguro a la sociedad que admiró a mi padre que no habrá salida salomónica ni transacción alguna para negociar la pérdida irremplazable de mi padre, ni su memoria honorable”, advirtió.



Agregó que a pesar de que no ha podido estar presente en los juicios, debido a que tiene que atender a sus dos hijos en los Estados Unidos, se mantiene pendiente a través de los abogados que la representan, encabezados por su tío, Danilo Lapaix. Reconoció el papel que ha desempeñado el Ministerio Público durante el proceso.