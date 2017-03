Grupos ofrecen capacitación contra las deportaciones

NUEVA YORK. Varias organizaciones defensoras de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York y el resto de Estados Unidos están brindando sesiones de capacitación que ofrecen consejos tácticos a quienes temen ser deportados. Las sesiones son impulsadas como una manera de prepararse ante lo que esperan que sea una campaña de represión contra los inmigrantes sin residencia legal bajo el gobierno del presidente Donald Trump.



Entre los consejos que ofrecen estos grupos está el de mantener la puerta cerrada si tocan los agentes de inmigración. En caso de que sean detenidos, recomiendan no dar ninguna otra información más que su nombre. Definitivamente no firmar nada. La idea es crearse tan pocos problemas como sea posible si se topa con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).



Las sesiones informativas, llamadas “conozca sus derechos”, han sido impulsadas también por algunos grupos en Nuevo México y El Paso.



La idea, dijeron los organizadores, es orientar a los inmigrantes sobre cómo rechazar legítimamente los intentos de detenerlos, utilizando principalmente tácticas diseñadas para evitar que los agentes se enteren de algo que desconocen. El gobierno no puede deportar a alguien a menos que pueda demostrar que está ilegalmente en Estados Unidos.



Durante una sesión el martes en Queens, una veintena de personas escucharon a Yaritza Méndez, coordinadora de extensión en el grupo defensor de los inmigrantes Make the Road New York. Méndez habló de varias maneras en las que los agentes del ICE pueden encontrar a una persona y qué hacer si tocan a la puerta.



Incluso las personas que residen ilegalmente en el país tienen derechos constitucionales, recalcó Méndez, como los de no ser sujeto a cateos excesivos o confiscaciones ilógicas, no responder preguntas y no firmar ningún documento sin hablar primero con un abogado.