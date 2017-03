Incertidumbre sobre encuentro Trump-Putin

13/03/2017 12:00 AM - AP

Moscú. El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin declaró que todavía no se ha agendado una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. La elección de Trump, quien había elogiado a Putin y se había manifestado a favor de mejorar las relaciones con Rusia, había suscitado esperanzas en el Kremlin. Pero el portavoz, Dmitry Peskov, dijo que no se ha avanzado en el asunto.



En una entrevista con CNN transmitida el domingo Peskov declaró que “desafortunadamente, no tenemos una idea clara de cuándo comenzará este diálogo”. Las aseveraciones de la campaña de Trump sobre Rusia habían suscitado esperanzas de que Estados Unidos levantaría las sanciones que se le impuso a Rusia por su invasión de una parte de Ucrania. Según la transcripción de la entrevista con CNN, Peskov dijo: “Rusia nunca será el que ponga ese tema sobre la mesa”.