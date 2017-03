Papa condena violencia contra los menores

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco condenó todo tipo de violencia y explotación practicada contra los menores y describió este tipo de acciones como “una plaga, un grito escondido que debe ser escuchado por todos”. Francisco hizo estas reflexiones desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano y después del rezo del Ángelus dominical. “Rezo también y les pido rezar conmigo por todos los chicos y chicas que son víctimas de violencia, de maltratos, de explotación y de las guerras.



Esta es una plaga, es un grito escondido que debe ser escuchado por todos nosotros y que no podemos tratar de no verlo y no escucharlo”, dijo Jorge Bergoglio.



El papa ha clamado en numerosas ocasiones contra la explotación de menores, que ha calificado de forma de “esclavitud moderna”, y también ha efectuado diversos llamamientos para erradicarla.



Lamenta incendio



El papa lamenta incendio en Guatemala



El papa oró por las 39 niñas en un incendio en un refugio en Guatemala, iniciada por jóvenes que habían prendido fuego a sus colchones en protesta.



El pontífice elevó oraciones para que Dios consuele a las familias de las víctimas.



Dijo que rezaba por las víctimas y pidió a todos hacer lo mismo, “por todas las niñas, todos los niños, que son víctimas de violencia, maltratos, explotación y guerra”.



“Esta es una plaga, un grito que no ha sido escuchado y que todos debemos escuchar. No podemos seguir fingiendo que no vemos, que no escuchamos”.