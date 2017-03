Ricardo Montaner, de “ida y vuelta” en RD

Ricardo Montaner dice que está viviendo uno de sus mejores momentos. Luego de culminar su “Agradecido Tour”, lanzar su disco Ida y Vuelta y presentarse en Premios Lo Nuestro, el cantautor nacido en Argentina anunció que terminó de producir el nuevo álbum del venezolano José Luis Rodríguez, “El Puma”, quien tenía más de 10 años sin grabar un CD.



El artista nacido en Argentina, y nacionalizado en Venezuela y Colombia, dijo que hace apenas una semana culminó Inmenso, un álbum de duetos de 11 temas en el que, además de productor, aparece en una colaboración con su compatriota de 74 años. En el disco colaboran también Chayanne, Il Volo, Vicente Fernández, Carlos Rivera, Soledad Pastorutti, Axel, Amaia Montero e India Martínez, entre otros.



“Es un disco fenomenal, hermosísimo; estoy muy satisfecho y orgulloso de haberlo producido, sobre todo porque marca el regreso de El Puma a la música. Lo vamos a lanzar en abril”, dijo entusiasmado a elCaribe. Reveló que ya iniciaron la grabación del video clip correspondiente al primer sencillo, “Culpable soy yo”, donde colabora el boricua Chayanne.



Pero, Héctor Eduardo Reglero Montaner, nombre de pila de Ricardo, no deja su disco propio de lado. El intérprete de “El poder de tu amor” concluyó el rodaje de su nuevo video clip, “Un hombre normal”, el cual estrenará en la última semana de este mes, y también trabaja en un audiovisual completo con los dúos de Ida y Vuelta, entre los que participarán Julión Álvarez y varias bandas mexicanas. Sobre el concepto del video, adelantó que será una historia basada en algo que sucede, “que está a nuestro alrededor y muchas veces dejamos pasar desapercibida”.



Aprovechó la entrevista con elCaribe para referirse a las diversas situaciones de violencia, inseguridad, narcotráfico, embarazos, abortos, etc., que azota el mundo actualmente. “Nosotros hemos sido, de alguna manera, los culpables de todo lo que sucede en el planeta; estamos teniendo el mundo que nosotros mismos empujamos a tener, y todo eso, obviamente, hace que exista una degradación social y de los valores muy grande; nosotros mismos lo hemos permitido”, reflexionó el artista de 59 años.



Agregó que los padres deben poner atención en su deber como ser humano y criar hijos y tener familias conscientes de que “Dios debe ser el centro y la columna vertebral”. Entiende que de esa única manera se podrán salvar la comunidad y la humanidad entera.

Hace seis meses, en el audiovisual de “Aunque ahora estés con él”, Montaner recreó la situación de represión social y política que se vive en Venezuela.



Sí vivirá en Samaná



El pasado septiembre, Montaner reveló que tendría un hogar en la República Dominicana, pero se generó una confusión acerca de si el cantante vivirá o no en esta media isla. “El año pasado encontramos un lugar en la península de Samaná. Ese lugar va a ser, en el futuro, nuestro domicilio; hoy es un lugar que estamos desarrollando, arreglándolo y acondicionando para que esté listo para un familión tan gigantesco como el mío”, aclaró.



El intérprete de “Me va a extrañar” explicó que ahora tiene dos casas, donde vive actualmente, en Estados Unidos, y la que está construyendo en Samaná, donde poco a poco se irá trasladando y en la que pretende pasar más tiempo, aunque sus oficinas, negocios familiares y su fundación, “La ventana de los cielos”, continuarán funcionando desde USA.



“Si Dios me da salud, yo seré residente de República Dominicana; ya estoy tomando todas la previsiones, reuniéndome con mis abogados y también con las personas que me van a ayudar a hacer la transición, pues tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos; pero sí, yo estaré viviendo allá (Samaná)”, dijo con entusiasmo.

Modificó repertorio para conciertos del 18 y 19

Ricardo Montaner compartirá escenario con el dúo Sin Bandera los días 18 y 19 marzo en el Palacio de Los Deportes, bajo la producción de César Suárez Jr. El artista aseguró que el show que está preparando fue modificado para no presentar el mismo que en septiembre pasado. Para eso, agregó y quitó canciones del repertorio e incluyó temas de “Ida y vuelta. “No me da tiempo a cambiar el show radicalmente, además de que estoy regresando con ustedes muy rápido y luego de que la gente criticó con tan buena calificación el concierto que hicimos con los muchachos de Camila”, destacó el cantautor. Montaner se presentó en septiembre acompañado de 19 músicos, cuatro coristas y su hija Eva Luna, quien apareció a mitad de “La gloria de Dios” para culminar el espectáculo de más de dos horas. Ese fue el cierre de su gira “Agradecido”.

Como en casa

“Me siento muy hogareño. Los vecinos han llegado a mi propiedad a saludar y cantarme serenata. Los dominicanos son muy cariñosos y amables; quieren ayudar”.