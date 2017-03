Visa semanal

Buenas Dr. Tengo residencia por mi esposo. Estoy en Santo Domingo y mi esposo me vino a buscar. Él está conmigo, pero me trata muy mal y tengo miedo de irme a California. No quiero someterlo, pero él me humilla mucho. Me dice que me va a quitar la residencia, si no me voy. ¿Qué puedo hacer? La llorosa.

R: Según comentas, ya estás convertida en víctima de violencia psicológica y probablemente doméstica. Si te vas y tu esposo te maltrata y tienes alguna grabación y evidencia física del maltrato, puedes ponerle una querella en la policía local y luego ponerle el divorcio y vivir por tu cuenta. Tanto el Estado como la ciudad donde vivas, te protegerían y continuarías con todos tus beneficios migratorios, incluyendo el derecho a la ciudadanía.



Hola Doctor. Me gustaría viajar a Santo Domingo en verano para trabajar, soy residente americana y en verano no trabajo porque tengo vacaciones. ¿Tendría algún inconveniente en el regreso a Estados Unidos? Tarsis

R: Si solo vienes por el verano, de seguro no tendrás inconveniente. El ultimo memorándum de CBP, la agencia de Aduanas y Fronteras, que son los que te reciben al llegar a USA, indican que ausencias de 3, 4 y 5 meses a la vez, son motivos suficientes para determinar abandono de la residencia y ponerte en proceso de remoción mediante un juez, a menos que firmes el formulario de entrega voluntaria de la residencia, por no vivir en América.



Saludos amable abogado. Soy americano y tengo varias propiedades en el país y dinero en banco. No he querido llenar income tax porque hay una nueva ley y pago impuestos suntuarios aquí y tendría que declarar lo de América. ¿Es verdad que los americanos no estamos obligados a declarar si vivimos fuera?

R: De acuerdo al código de impuestos de USA, los ciudadanos americanos y residentes americanos, están obligados a declarar los ingresos recibidos dentro y fuera de USA. No importa que paguen impuestos en el país donde viven, están obligados a doble tributación. No importa que reciban un salario o que trabajen por cuenta propia. También deben reportar beneficios, regalos e intereses por inversiones en el extranjero, que sobrepasen el valor de US$10 mil dólares. Los que renuncien a la ciudadanía o la residencia americana, pudieran ser sujetos de auditoría, para ver si renunciaron a las mismas, por evadir impuestos.