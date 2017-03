Correo de los lectores

¿Interpelar a Danilo?



Señor director: Interpelar a Danilo, ¿por cuáles hechos?



1ro: Por sacar de la pobreza y el hacinamiento a los habitantes de La Barquita, quienes todos los días se pellizcan para saber que no están soñando.



2do: Porque los domingos en vez de dedicarlos a descansar con su familia, se traslada a comarcas y comunidades rurales y urbanas a reunirse con labriegos, agricultores y criadores, llevando el apoyo y la solidaridad del gobierno en las visitas sorpresa, que han sido copiadas por otros presidentes.



3ro: Por promover la justicia social en beneficio de los más desprotegidos del país.



4to: Por defender con uñas y dientes los intereses nacionales como lo hizo en el 2012 en su discurso de rendición de cuentas, en el que se le paró en dos patas a los ejecutivos de la Barrick Gold, diciéndoles varias verdades y obligándolos a revisar el contrato que tenían con el Estado.



5to: También Danilo debe ser interpelado por sembrar de escuelas, liceos, politécnicos y guarderías todo el país.



6to: También, por dignificar como nunca antes a los maestros, quienes hoy ganan sueldos de 45 mil, 50 mil y 60 mil los que laboran en tanda extendida.



7mo: También debe ser interpelado por construir modernos hospitales como por ejemplo la enorme plaza, que ya está en su terminación, donde estaba el Morgan, al que tendrán acceso de forma gratuita los habitantes de barrios y sectores de la zona norte de toda la capital.



8vo: También Danilo debe ser interpelado por cometer el delito de hacer un gobierno poniendo en primer lugar a los más necesitados, logrando que estos sectores, que son la mayoría, recobren la fe y la esperanza, que las habían perdido.



Por todo esto y por muchas obras que está haciendo y que hará por el país hay que interpelar a Danilo y seguirlo acusando. Pero déjenme decirles algo: La paciencia del verdadero pueblo dominicano tiene un límite. Ese pueblo quiere a Danilo como lo demostró reeligiéndolo en el 2016.



¡Por favor, no inventen con Danilo!



Esos lights que están organizando marchas, esos no son el pueblo, al verdadero pueblo lo veremos pronto en las calles. ¡Corran, juigan, apúrense, pónganles todos los obstáculos a Danilo, para que no pueda seguir trabajando, porque si lo dejan va a transformar totalmente el país, profundizando la revolución educativa, la revolución en la salud, la revolución social que está realizando. Traten de frenar que siga al frente del Estado. Y aquí hay sectores que tradicionalmente lo han controlado todo, que no le perdonan a un presidente que trabaje por los más necesitados.



En el 1962, cuando las acusaciones contra el profesor Juan Bosch eran de ateo y comunista, las manifestaciones eran de reafirmación cristiana; ahora las acusaciones contra este gobierno, abierto y progresista, son de impunidad y corrupción, y las manifestaciones son marchas verdes. Parece que lo del 1965 no les supo a nada y hoy quieren repetir la historia.



¡Arriba la revolución social que encabeza el presidente Danilo Medina, arriba la revolución eléctrica con Punta Catalina! ¡Seguimos!

Pedro Pablo González María

Periodista y locutor