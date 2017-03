Presentan herramientas de transparencia y control de la gestión pública a periodistas de Santiago

Santiago.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) realizó el seminario "Herramientas de Transparencia y Control en la Administración Pública y el Rol de los Medios de Comunicación en la Rendición de Cuentas", con el objetivo de informar a los periodistas y comunicadores de esta provincia acerca de los trabajos que realiza el Gobierno para responder a las demandas de transparencia en la República Dominicana.

El seminario, inaugurado en la mañana de este martes, fue encabezado por el titular del MAP, Ramón Ventura Camejo, quien afirmó que el presidente Danilo Medina "está comprometido con la transparencia y una muestra de esto son los avances y controles actuales que se aplican en el Estado, en comparación con algunos años atrás".

El funcionario explicó a los trabajadores de la prensa que el seminario tendría entre sus puntos de exposición el funcionamiento del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), que constituye una herramienta tecnológica de gestión de todo el personal.

“Entre otros objetivos, el SASP viene a transparentar la nómina pública, con todo el rigor que las normas, tanto del Ministerio de Administración Pública como las de la Dirección de Presupuesto, y de la Contraloría, pues no puede haber una persona en la nómina, en un puesto que no esté debidamente con una previsión presupuestaria, o en un cargo que no exista dentro de la estructura de esa entidad pública”, resaltó Ventura Camejo.

Según el titular del MAP, además de la transparencia de la nómina, el SASP crea una base de información de todos los empleados públicos y en consecuencia permite al gestor público tomar decisiones de manera racional.

Al agradecer la asistencia masiva de los periodistas y comunicadores de Santiago, y el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), a través de su presidencia y de la filial local, el titular del MAP concluyó: "Este es un encuentro importante para socializar, responder inquietudes y recoger opiniones a fin de apoyar la batalla que libra el presidente Medina en pro de la transparencia en la República Dominicana".

En el seminario asimismo se expuso cómo funciona el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), que controla el cumplimiento de las normativas de función pública del sector público, a partir de la medición de unos indicadores que forman parte de la Carta Iberoamericana de Función Pública promovida por Naciones Unidas y por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Estos indicadores se corresponden a los criterios con los cuales periódicamente el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) realiza un barómetro en toda la región de América Latina para establecer el desarrollo del servicio civil y el funcionamiento de la administración pública en las naciones latinoamericanas.

“En la más reciente medición que el BID realizó con esta metodología, la República Dominicana quedó en séptimo lugar, sólo detrás de Chile, Colombia, Costa Rica, es decir, de los países con más tradición y avances institucionales”, recordó Ventura Camejo.

El ministro de Administración Pública se refirió, asimismo al Observatorio de Políticas Públicas que implementa el MAP, que desarrolla, entre otros mecanismos, una encuesta virtual periódica con los usuarios para saber el grado de satisfacción respecto a los servicios públicos que reciben, lo que también va acompañado de una encuesta que se lleva a cabo a nivel nacional.

“Igualmente promovemos, dentro del sistema de la Carrera Administrativa la herramienta Concursa, que forma parte del Gobierno Abierto, y en la cual las entidades públicas tienen el deber de publicar en su página las vacantes que corresponden a cargos de Carrera Administrativa, con el fin de que la población en general y los interesados en particular sepan cuáles son los requisitos, las condiciones, y puedan acceder a través de la tecnología y enviar todas las informaciones y participar en los concursos públicos”, detalló.

Entre los expositores en el seminario estuvieron Rafaela Gómez, directora de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República; Carlos José Rosario, encargado de la Oficina Regional de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental; Melvin Hilario, analista de Datos de la Dirección de Estudios, Investigación y Estrategia de Gobierno Electrónico de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC); y Jhonattan Toribio, encargado de Tecnología y coordinador Técnico del Proyecto de Habilitación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la Dirección General de Contrataciones Públicas.