Correo de los lectores

Interpelación al Presidente



Señor director: No soy abogado, ariente, pariente ni enemigo del Gobierno, pero de verdad que mi mayor interés sería ver cosas mucho más claras y transparentes en los gobiernos nuestros y sin embargo, cada vez las cosas van de mal en peor, todo por el bajo nivel educacional del país que en las elecciones se vende y elige falsos profetas. Para nada entendí que precisamente el alto ejecutivo y vocero de FINJUS haya coincidido con el CONEP para decir con alarma que si se interpela al Presidente el país entraría en un desastre. ¿Acaso no es eso normal en muchísimos países? ¿Entonces, FINJUS no quiere institucionalidad y justicia?

Manuel D. Aquino

Ciudadano



La Duarte con París



Señor director: A propósito del artículo de Carlos Nina Gómez sobre el caso de la Duarte con París, he ahí un ejemplo más de la mentalidad de nuestros políticos. Aún le dejo la ventaja de la duda al nuevo alcalde del Distrito Nacional, porque espero que se case con la gloria organizando ese tramo de la capital. Si él resuelve esa situación estamos seguros de que el país entero lo va a aplaudir, a reconocer y se casará con la gloria. Hay personas que nacemos pobres de bolsillos y otros, pobres de mente. Limpien, organicen, señalicen este tramo de nuestra ciudad, y verán el resultado a su favor.

Rafael Méndez

Ciudadano



Verdes y los recursos



Señor director: ¿Por qué nadie ha preguntado quién financia ese movimiento? Las sombrillas, los poloshirt, las gorras, las pancartas, los autobuses, la gasolina, las dietas, el ron, los uniformes? Debe haber una organización económica muy poderosa por detrás, no de la lucha contra la corrupción, sino del cese de Punta Catalina. ¿Quién se beneficia de eso? ¿La sociedad civil? No creo.

Carlos Manuel Hernández

Ciudadano



Sobre el plátano



Señor director: Creo que es falso eso de que “los alimentos ricos en triptófano aumentan automáticamente la serotonina”, como señala el médico en el artículo sobre el plátano.

La mayoría de los alimentos contienen triptófano, un aminoácido que compite con otros aminoácidos para ser absorbido por el sistema de transporte del cuerpo. En cuanto a que “si comes mucho plátano, aumentarás automáticamente tus niveles de serotonina”, la realidad es que los plátanos sí contienen serotonina, pero esta no puede atravesar la barrera hemato-encefálica y por lo tanto los humanos no pueden aprovecharla.

Ariel Pérez Díaz

Ciudadano